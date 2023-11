Börse Aktuell - Bayer-Absturz bremst DAX aus

Allzu weit hat sich der DAX von der erwähnten psychologischen Marke bei 16.000 Punkten nach unten nicht entfernt. Mit aktuell 15.933 Zählern bleibt die "runde" Zahl weiterhin in Sichtweite. Bayer-Aktie im freien Fall Der Glanz alter und vor allem erfolgreicher Tage scheint erst einmal verblasst zu sein. Zahlreiche Misserfolge in der jüngsten Vergangenheit haben den Aktien des Leverkusener Chemie- und Pharmakonzerns arg zugesetzt. Trauriger Tiefpunkt waren gestern gleich zwei Hiobsbotschaften aus zwei Geschäftsbereichen. Zum einen lastet immer noch der Glyphosatstreit in den USA wie ein Mühlenstein auf die Stimmung der Anleger. Zum anderen und vor allem weitaus schwerwiegender war der Rückschlag bei der klinischen Studie des Medikaments und Hoffnungsträgers Asundexian. Die bereits vor langem im Jahr 2015 begonnene Talfahrt setzt sich fort.

Christian Henke ist Senior Market Analyst beim Onlinebroker IG Europe GmbH für Deutschland und Österreich und seit mehr als 20 Jahren im Finanzsektor tätig. Er ist seit 2001 Mitglied in der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands (VTAD) und hat den Abschluss zum Certified Financial Technician (CFTe). Seine Schwerpunkte sind die Konstruktion von Handelssystem und die Point & Figure-Charts.

