Der französische Festkörperbatterie-Hersteller wird damit für seinen Beitrag zu Nachhaltigkeit, Ökodesign und intelligenter Energie im Zusammenhang mit seiner neuen umweltfreundlichen wiederaufladbaren 250µA.h-Mikrobatterie ausgezeichnet.

Die I-TEN,SA gab heute bekannt, dass sie für ihre 250µA.h-Mikrobatterie mit dem Preis CES® 2024 Best of Innovation Awards Honoree ausgezeichnet wurde. Beim diesjährigen Programm CES Innovation Awards gab es eine Rekordzahl von 3000 Vorschlägen. Diese Ankündigung erfolgte im Vorfeld der wichtigsten Technologie-Veranstaltung, der CES 2024, die vom 9. Bis 12. Januar in Las Vegas, NV, abgehalten wird.

Solid-state SMD Micro-battery (Photo: I-TEN SA)

Bei dem Programm CES Innovation Awards handelt es sich um einen jährlich stattfindenden Wettbewerb, bei dem herausragendes Design und überragende Technik in 29 Verbrauchertechnologie-Produktkategorien ausgezeichnet wird. Teilnehmer mit der höchsten Einstufung erhalten die besondere Ehrung "Best of Innovation". Eine Elite-Jury aus Branchenexperten, der unter anderem Medienvertreter, Designer und Ingenieure angehörten, bewertete die eingereichten Produkte nach den Kriterien Innovation, Technik und Funktionalität, Ästhetik und Design.

ITEN ist ein französisches Unternehmen, das Festkörper-SMD-Mikrobatterien herstellt. Als voll integrierter Gerätehersteller hat ITEN die Kontrolle über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Materialsynthese bis zur Überprüfung und Verpackung. ITEN hat seit der Firmengründung mehr als 120 Millionen Dollar aufgebracht, und für seine Technologie wurden bisher weltweit mehr als 300 Patente erteilt.

Die neuen 250µA.h-Mikrobatterien haben eine Basisfläche von 4,5 x 3,2 mm und besitzen zwei weitere Hauptmerkmale:

- sie können schnell (80% in 8 Minuten) und einfach bei konstanter Spannung geladen werden (wie ein Kondensator);

- sie liefern hohe Stromstärken und hohe Spitzenströme von mehr als 30mA über 100ms, d.h. die C-Rate liegt bei über 120.

Die C-Rate ist eine wichtige Leistungskennzahl bei Batterien, die in IoT-Lösungen mit geringer Leistung eingesetzt werden. Diese IoT-Lösungen mit geringer Leistung verbrauchen zwar im Durchschnitt immer weniger Energie, aber von Zeit zu Zeit muss die Stromversorgung Stromspitzen liefern, um z. B. RF-Sender-Empfänger, Mikrocontroller-Sensoren oder Stellglieder zu versorgen.

Dank der hohen C-Raten der Batterien von ITEN ist es nun möglich, die Größe und Kapazität der in solchen IoT-Lösungen eingesetzten Batterien (um einen Faktor von 500 bis 1000) zu reduzieren. Dies führt auch zu einer Senkung der CO2-Bilanz der Energiespeicherlösungen um mindestens den Faktor 200 im Vergleich zu Knopfzellen und ermöglicht sogar die Entwicklung umweltfreundlicher eigenständiger Lösungen durch die Kombination von Energiegewinnungslösungen mit einer Mikrobatterie mit sehr geringer Kapazität. Außerdem erfüllen die Mikrobatterien von ITEN die Standards ROHS und REACH und enthalten weder giftige Materialien noch Schwermetalle, Lösungsmittel oder seltene Erden. Am Ende ihres Lebenszyklus ist auch kein spezielles Recycling-Verfahren erforderlich.

Sie stellen die konkrete Antwort an Elektronik-Entwickler dar, die nach umweltfreundlichen Alternativen für Knopfzellen suchen. In dieser Hinsicht passen die ITEN-Lösungen zu der europäischen Richtlinie, die den Verzicht auf nicht wiederaufladbare Batterien in allen elektronischen Systemen ab dem Jahr 2030 empfiehlt.

"Wir freuen uns sehr über den Preis Best of Innovation bei der CES 2024 und fühlen uns geehrt. Dieser ist eine Anerkennung unserer neuartigen Festkörperbatterien und unseres wichtigen Beitrags zu Nachhaltigkeit, Ökodesign und intelligenten Energielösung", erklärte Fabien Gaben, Vorstandsvorsitzender und Gründer des Unternehmens. "Diese sorgen für den Durchbruch bei der Art und Weise, wie eigenständige eingebettete Systeme mit Strom versorgt werden."

Die Preisträger der CES 2024 Innovation Awards finden Sie unter CES.tech/innovation. Weitere Meldungen folgen im Januar während der CES Unveiled.

Über ITEN:

ITEN ist ein führendes Unternehmen für die Entwicklung und Herstellung von umweltfreundlichen Festkörper-Lithium-Ionen-SMD-Mikrobatterien. Diese Mikrobatterien sind innerhalb weniger Minuten aufladbar und liefern Strom über einen breiten Betriebstemperaturbereich. Sie kommen bei vielen Anwendungen für die Backup-Stromversorgung, zur Unterstützung von Primärzellen oder bei der Stromversorgung eigenständiger Sensorknoten zum Einsatz, z.B. in Verfolgungs- und Überwachungslösungen, bei Sensordatenloggern, Beacons und RF-Tags, Smartphone-Peripheriegeräten, medizinischen Geräten, bei der Haus- und Gebäudeautomation, in Smart Cities, tragbaren Geräten und E-Textilien.

