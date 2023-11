© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew



Investoren sollten nach den jüngsten Kursgewinnen risikoreiche Anlagen abstoßen, da technischer und makroökonomischer Gegenwind aufkomme, so Michael Hartnett von der Bank of America (BofA).Auf den jüngsten Tiefstand des S&P 500, der am 27. Oktober erreicht wurde, folgte eine "epische Risiko-Rallye", so der BofA-Stratege Michael Hartnett in einer Notiz. Hartnett bezog sich dabei auf einen breiten Vormarsch, der durch sinkende Spreads bei Hochzinsanleihen, Sprünge bei Small Caps, Aktien von US-Regionalbanken, notleidenden Tech-Unternehmen und China-exponierten Vermögenswerten gekennzeichnet war. Anleger sollten dies seiner Meinung "ausblenden". Der Bullen- und Bärenindikator der Bank of …