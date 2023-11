© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Nvidia ist der große Gewinner der Wette, dass Künstliche Intelligenz das nächste große Ding in der Tech-Welt ist. Mit Blick auf die zurückliegenden Earnings im Mai: Folgt heute Abend die nächste zweistellige Rallye?Die Erwartungen an den heute anstehenden Gewinnbericht von Nvidia sind enorm hoch. Im Vorfeld sind die Titel am Montag um 2,25 Prozent gestiegen und haben den Handel auf einem neuen Allzeithoch von 504,09 US-Dollar geschlossen. Damit hat Nvidia eine Marktkapitalisierung von 1,2 Billionen US-Dollar, mehr als Meta oder Tesla. Die Anleger haben guten Grund zum Jubeln: Die Einnahmen des Unternehmens für das vierte Quartal werden nach Schätzungen der LSEG um 200 Prozent steigen. Die …