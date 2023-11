Wiesbaden (ots) -Die A.B.S. Global Factoring AG (https://www.abs-global-factoring.de/), ein renommierter Akteur im Finanzwesen, hat eine Initiative ins Leben gerufen, um Plastikmüll zu neutralisieren. Gemeinsam mit CleanHub, einem Berliner Start-up für nachhaltige Kreislaufwirtschaft, will das Unternehmen aus Wiesbaden nicht-rezyklierbares Plastik einsammeln, bevor es in die Umwelt gelangt. Eine nachhaltige Mehrwegflasche mit dem Slogan "Hauptsache flüssig!" steht als starkes Symbol für dieses Engagement.Gemeinsam für den Planeten - Ein Bündnis für die Umwelt und die WirtschaftDie A.B.S. Global Factoring AG ist ein bankenunabhängiger und inhabergeführter Finanzdienstleister aus Wiesbaden, der sich durch Individualität, Schnelligkeit und Nachhaltigkeit auszeichnet. Dieser Ansatz hat dazu geführt, dass vor allem mittelständische Unternehmen seit Jahren auf ihre Finanzierungsdienstleistungen vertrauen.In ihrer jüngsten Initiative, der Kampagne "Hauptsache flüssig!", zeigt die A.B.S. erneut ihr Engagement für gesellschaftliche Verantwortung und ihre Bereitschaft, über den finanziellen Erfolg hinauszublicken. Liquidität wird im Rahmen der Kampagne nicht nur aus finanzieller Hinsicht betrachtet, sondern als umfassendes Konzept, das unser tägliches Leben und den Planeten, auf dem wir leben, beeinflusst.Die hauptsacheflüssig-Kampagne (https://www.abs-global-factoring.de/hauptsachefluessig/) ermutigt Menschen, sich zu äußern.Was bedeutet Liquidität für Dich?Diese Frage bildet das Herzstück der Kampagne und eröffnet den Dialog über Liquidität in all ihren Facetten. Die Initiative soll Menschen ermutigen, ihre Gedanken über Liquidität in Kurzvideos zu teilen und ihre Perspektive darüber neu zu erkunden. Auf diese Weise will die A.B.S. die Diskussion über Liquidität und Nachhaltigkeit in den sozialen Medien fördern.CleanHub: Der Partner für eine saubere und plastikfreie ZukunftCleanHub hat bisher über 5 Millionen kg Plastikmüll daran gehindert, unsere Ozeane zu verschmutzen. Ihr Tracking-System stellt sicher, dass Stakeholder informiert werden, wenn Plastik gesammelt wird, was das Markenengagement und die Umweltauswirkungen ihrer Aktionen verbessert. Für CleanHub beginnt die Lösung der Plastikkrise wirklich an Land und nicht auf See, eine Vision, die von A.B.S. durch unsere hauptsacheflüssig-Kampagne unterstützt wird.Die A.B.S. Global Factoring AG setzt ein Zeichen für Nachhaltigkeit"Diese Kampagne zeigt die entschiedene Verpflichtung der A.B.S. für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Im Rahmen der Kampagne spendet die A.B.S. 25 Euro an CleanHub für jeden Teilnehmer, der ein Video einreicht und seine Gedanken zu Liquidität teilt. Diese Spenden tragen dazu bei, die Bemühungen von CleanHub zur Eindämmung der Meeresverschmutzung zu unterstützen," betont der Vorstandsvorsitzende der Unternehmensgruppe Thorsten Klindworth.Die hauptsacheflüssig-Kampagne ist nicht nur ein Appell, sondern auch eine Chance zur Aktion. Teilnehmer haben die Möglichkeit, stilvolle "hauptsacheflüssig"-Mehrwegflaschen von LARQ zu gewinnen. Auf diese Weise soll Plastik eingespart werden, bevor es in die Umwelt gelangt."Für uns als langfristig orientiertes Familienunternehmen macht es total Sinn, Liquidität nicht nur als finanzielle Ressource zu betrachten, sondern auch als Motor für positive Veränderungen in unserer Welt."Mehr zur Nachhaltigkeitsbewegung der A.B.S. Global Factoring AG: www.abs-global-factoring.de/hauptsachefluessig (http://www.abs-global-factoring.de/hauptsachefluessig)Über A.B.S. Global Factoring AG - www.abs-global-factoring.deDie A.B.S. Global Factoring AG, mit Hauptsitz in Wiesbaden, ist führend im Full-Service-Factoring in Deutschland. Als bankenunabhängiges und paneuropäisches Institut bietet A.B.S. innovative Finanzierungskonzepte und unterstützt mittelständische Unternehmen dabei, ihre Liquidität zu sichern und Wachstumspotenziale zu nutzen.Über CleanHub - www.cleanhub.comCleanHub ist ein in Berlin ansässiges Unternehmen, das sich darauf konzentriert, eine skalierbare und zirkuläre Lösung zur Verhinderung von Plastikverschmutzung zu entwickeln. Ihr Produkt ermöglicht es Marken, sofortige Maßnahmen gegen eines der größten Umweltprobleme, mit denen wir heute konfrontiert sind - die Plastikkrise, zu ergreifen. Im Gegensatz zu alternativen Ansätzen, die sich darauf konzentrieren, Plastik zurückzugewinnen, sobald es bereits in der Natur ist, verhindert CleanHub, dass es überhaupt dorthin gelangt.Pressekontakt:A.B.S. Global Factoring AGDr. Sandra Pepperl-KlindworthMitglied der GeschäftsleitungMainzer Str. 9765189 WiesbadenTel.: +49 (611) 97710 112sandra.klindworth@abs-ag.comwww.abs-global.factoring.deOriginal-Content von: A.B.S. Global Factoring AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117805/5654415