DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Arbeitsmarkt stützt Qualität des Hypothekenkreditbestands

Robuste Arbeitsmärkte im Euroraum sorgen nach Aussage der Europäischen Zentralbank (EZB) derzeit noch dafür, dass die hohen Bestände der Banken an Hypothekenkrediten nicht zu einem Problem für die Finanzstabilität werden. Wie aus einem Aufsatz des aktuellen Finanzstabilitätsberichts hervorgeht, erscheint der EZB allerdings der kleinere, aber von stärkeren Preisrückgängen betroffene Markt für Gewerbeimmobilien anfälliger.

SPD-Fraktionsvize Post: Etatisierte Mittel können trotz Sperre abgerufen werden

SPD-Fraktionsvize Achim Post hat betont, dass die bekannt gewordene Sperre der noch nicht eingegangen Verpflichtungsermächtigungen im Bundeshaushalt nicht die laufenden Ausgaben betreffe. "Bei der vom Bundesfinanzministerium eingesetzten Sperre entscheidet die Bundesregierung nunmehr im Einzelfall darüber, ob die im Bundeshaushalt 2023 eingestellten Verpflichtungen für kommende Jahre eingegangen werden dürfen. Dabei geht es nicht um laufende Ausgaben", betonte Post. Die für 2023 etatisierten Mittel könnten weiter abgerufen werden. Auch bereits eingegangene Verpflichtungen seien davon nicht betroffen.

Habeck will Diskussion über Ausrufung einer Haushaltsnotlage

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hält es für denkbar, durch die Ausrufung eine Notlage die Schuldenbremse in diesem Jahr erneut auszusetzen und erwartet solch eine Diskussion in der Anhörung des Haushaltsausschusses im Bundestag am heutigen Dienstagvormittag. Allerdings sagte er am Montagabend in der ARD, er könne nicht abschließend sagen, ob das als Reaktion auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts denkbar sei. "Ich kann aber aus dem Urteil zitieren, und das sagt, wenn man Gelder in einem Jahr aus einem Sondervermögen verausgabt, dann muss für das Jahr eine Notlage festgestellt werden", sagte er in den Tagesthemen.

Mützenich dringt auf längerfristiges Aussetzen der Schuldenbremse

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich dringt nach dem Verfassungsgerichtsurteil zum Klima- und Transformationsfonds (KTF) auf ein längerfristiges Aussetzen der Schuldenbremse. "Wir werden aus meiner Sicht nicht darum herumkommen, für 2024 die Ausnahmeregel zu ziehen - womöglich auch länger", sagte Mützenich dem Stern. Er verwies auf "gewaltige Herausforderungen, bei der Klimawende, der neuen Industriepolitik, aber auch außenpolitisch", die "nicht nächstes Jahr erledigt" sein würden.

SPD-Abgeordneter: Scholz muss "Fehleinschätzung" bei Haushalt einräumen

Angesichts der tiefgreifenden Folgen durch die verfassungswidrige Umwidmung von Corona-Geldern in Klimaschutz- und Transformationsausgaben wächst in der SPD der Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). "Er muss sagen, das war eine Fehleinschätzung", sagte der Bundestagsabgeordnete Axel Schäfer der Süddeutschen Zeitung. So eine Fehleinschätzung könne in der Politik passieren. "Ich hoffe, dass er eine Rede an die Nation hält, in der er deutlich macht, dass unser Land vor den größten Herausforderungen steht, die je eine Regierung in der Geschichte der Bundesrepublik zu bewältigen hatte", sagte Schäfer.

Ifo-Chef rät Regierung nach Urteil zum Haushalt zu Klima-Pakt mit Union

Nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts hat das Münchner Ifo-Institut der Regierung zu Verhandlungen mit der Union über einen langfristigen Klimapolitik-Deutschlandpakt geraten. Es wäre "sinnvoll, wenn die Ampel mit der Union eine Einigung anstrebt", sagte Institutspräsident Clemens Fuest der Augsburger Allgemeinen. Die dann gemeinsam beschlossene Klimapolitik wäre für private Investoren verlässlicher, auch mit Blick auf eine neue Regierung.

Wissing und Habeck fordern maßvolle KI-Regulierung in Europa

Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) haben die Chancen der Künstlichen Intelligenz (KI) hervorgehoben und eine maßvolle Regulierung in Europa und Deutschland gefordert. Diese dürfe Innovationen nicht verhindern. Wissing sagte auf dem Digital-Gipfel der Bundesregierung in Jena, es müsse ein innovationsfeindlicher Regulierungswettbewerb verhindert werden. Habeck betonte ebenfalls in Jena, dass man Innovation erlauben, aber die Anwendung regulieren müsse.

Regierungsberater warnen bei kritischen Gütern vor Erpressbarkeit

Berater des Bundeswirtschaftsministeriums warnen Deutschland und Europa vor Erpressbarkeit angesichts der unzureichenden Diversifizierung bei kritischen Gütern. Die Ökonomen plädieren in einem Gutachten, dass aufgrund der in Deutschland und der Europäischen Union (EU) angestrebten Verringerung der Abhängigkeiten bei Rohstoffen und kritischen Gütern ein europäisches Büro für Versorgungssicherheit (European Supply Security Office) eingerichtet werden sollte.

Ifo-Institut: Mehr Unternehmen sehen sich in ihrer Existenz bedroht

Der Anteil der existenzbedrohten Unternehmen ist zuletzt gestiegen. Einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge sehen sich gegenwärtig 6,8 Prozent der deutschen Unternehmen in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht. In der vorherigen Erhebung im Januar 2023 waren es 4,8 Prozent. "Die wirtschaftliche Schwächephase schlägt sich auch in steigenden Unternehmensinsolvenzen nieder", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Eine größere Welle zeichnet sich aber derzeit nicht ab."

Katar: Einigung zu Geisel-Freilassung "so nah wie nie zuvor"

Die Verhandlungen um die von der Hamas aus Israel in den Gazastreifen verschleppten Geiseln sind nach Angaben des Vermittlers Katar im Endstadium. "Wir sind so nah wie nie zuvor an einer Einigung", sagte ein Sprecher des katarischen Außenministeriums in Doha. Die Gespräche hätten eine "kritische und letzte Phase" erreicht. Katar nimmt bei der Vermittlung zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas eine Schlüsselrolle ein. Die Regierung des Golfemirats hatte am Sonntag erklärt, bei den Verhandlungen seien nur noch "geringfügige" Hindernisse zu überwinden.

