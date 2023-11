LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Schlechte Nachrichten von Wettbewerbern hätten den Verpackungshersteller zuletzt belastet, schrieb Analyst Gaurav Jain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der schwierigen Marktlage bleibe die Situation auf kurze Sicht nicht einfach. Dies ändere aber nichts an der mittelfristigen Wachstumsstory. Die Aktien seien außerdem nicht hoch bewertet./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2023 / 20:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2023 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0LD6E6

