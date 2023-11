München (ots) -Mehr Gipfel geht nicht: Der Erste Dresden spielt gegen den punktgleichen Zweiten Regensburg - exklusiv ab 16.15 Uhr live bei MagentaSport. Dynamo-Kapitän Stefan Kutschke stellte nach dem 0:1 im Nachholspiel in Saarbrücken schnell klar: "Das war kein Rückschlag. Da bin ich ganz weit weg von." Denn auch bei Dynamo haben sie erkannt: Regensburg tritt nach 8 Siegen in Folge sehr selbstbewusst auf. "Ich traue unserer Mannschaft alles zu", hatte Trainer Joe Enochs nach dem 2:0 gegen Ulm erklärt. Dessen Trainer Thomas Wörle verlieh dem Jahn den Titel "formstärkste Mannschaft der Liga." Was nach einem nahezu kompletten Kaderaustausch etwas überrascht. "Wir haben es in so kurzer Zeit geschafft, ein richtig stabiles Team und Gebilde herzustellen, das super miteinander funktioniert", sagt Regensburgs Stammkraft Konrad Faber im MagentaSport Podcast "4:3". Motor der Erfolgsserie sei Trainer Joe Enochs, so Faber: "Joe ist ein geiler Hai. Wir mögen ihn mega. Immer Vollgas, nie aufgeben - bis zum Schluss." Der "geile Hai" Joe gehört schon jetzt zu den schönsten Wortprägungen der Fußball-Saison.Den MagentaSport-Podcast "4:3" gibt's dienstags, die aktuelle Folge beschäftigt sich vor allem mit dem Topspiel Dynamo Dresden gegen Jahn Regensburg - Sonntag ab 16.15 Uhr exklusiv. Bei MagentaSport. Zum Auftakt des 16. Spieltags haben die abstiegsbedrohten Mannheimer ab 18.30 Uhr einen höchst undankbaren Gegner: die Tormaschinen vom SC Verl - Vierter mit 34 Toren - sind zu Gast. Am Samstag, ab 13.30 Uhr in der Konferenz, gibt's u.a. das S-Bahn-Derby zwischen dem TSV 1860 München und der SpVgg Unterhaching. MagentaSport zeigt alle Spiele der 3. Liga live.Podcast 4:3 - die neue Folge "Jahn-Drang" zum Topspiel ist daDer wöchentliche Podcast "4:3" mit Thomas Wagner, Christian Straßburger, Yannick Bakjc und Tobias Schäfer erscheint dienstags, bespricht die 3. Liga auf unterhaltsame und profund zu den Top-Themen. Die neue Folge heißt "Jahn-Drang", zugeschaltet ist Stammkraft Konrad Faber vom Tabellenzweiten Regensburg. Mit 34 Punkten nach 8 Siegen spielt "der Jahn" am Sonntag beim punktgleichen Spitzenreiter Dresden. Dynamo ist nach dem 0:1 zuletzt in Saarbrücken zwar nicht unter akutem Druck. Aber bei einem kalkulierten Minus von 2,5 Mio. Euro mit dem klaren Ziel Aufstieg dann irgendwie doch. Was Defensivkraft Konrad Faber und das MagentaSport-Quartett zum Spitzenduell erwarten - hier mal bitte reinhören: https://4zu3.podigee.io/latest-episode-playerDer 26jährige Faber mit offensiven Qualitäten (2 Tore, 3 Assists) beschreibt die Regensburger Stärken nach dem kompletten Umbau des Teams (21 Zugänge) so: "Wir haben es in so kurzer Zeit geschafft, ein richtig stabiles Team und Gebilde herzustellen, das super miteinander funktioniert. Wir haben ein paar erfahrene, ältere Spieler, die sich sehr mit dem Verein und der Stadt Regensburg identifizieren und die Jungen so ins Boot geholt haben, dass sich jeder zugehörig fühlt. Zu diesen Stützen kommen viele junge Talente, die das richtig gut machen. So kommen wir über eine stabile Defensive immer wieder zu unseren Chancen mit frechen, jungen Offensivspielern. Das ist unser Geheimrezept."Regensburg zehrt von seiner starken Bank, war zuletzt immer in der Lage, noch spät einen entscheidenden Impuls zu setzen: "Wir wissen: unsere Spiele waren eng. Wir haben nicht 8 mal gewonnen und 8 mal die Gegner an die Wand gespielt - so war das auf keinen Fall. Unsere Mentalität ist vielleicht der eine Prozentpunkt, der uns hilft, die Spiele auf unsere Seite zu holen.""Joe ist ein geiler Hai"Trainer Joe Enochs wurde im Abstiegskampf der 2. Liga geholt und greift nun mit dem Jahn an. Konrad Faber über den Mensch und den Trainer Joe Enochs: "Joe ist ein geiler Hai. Wir mögen ihn mega. Er ist auf menschlicher Ebene ein Top-Mann, der super zum Verein passt. Immer Vollgas, nie aufgeben - bis zum Schluss. Er ist mit seiner DNA dafür verantwortlich, dass die richtigen Spieler da sind und dass es wunderbar funktioniert."Joe Enochs ist allerdings nicht nur Kumpel, er kann auch laut werden: "Immer, wenn man das Gefühl hat, dass Tugenden, die uns stark machen, nicht auf den Platz gebracht werden. Wenn wir nicht alles geben und uns nicht an den Plan halten. Dann kann es auch schon mal deutlich lauter in der Kabine werden."Die 3. Liga komplett live bei MagentaSportFreitag, 24.11.2023Ab 18.30 Uhr: Waldhof Mannheim - SC VerlSamstag, 25.11.2023Ab 13.30 Uhr in der Konferenz und im Einzelspiel: TSV 1860 München - SpVgg Unterhaching, SV Sandhausen - MSV Duisburg, Hallescher FC - 1. FC Saarbrücken, FC Erzgebirge Aue - Borussia Dortmund II, FC Ingolstadt - RW EssenAb 16.15 Uhr: SSV Ulm - SC Freiburg IISonntag, 26.11.2023Ab 13.15 Uhr: VfB Lübeck - Arminia BielefeldAb 16.15 Uhr: Dynamo Dresden - Jahn RegensburgAb 19.15 Uhr: Preußen Münster - FC Viktoria Köln