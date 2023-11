EQS-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Research Update

Warburg und GBC AG empfehlen "Kaufen" und sehen erhebliches Kurspotenzial in der NAGA-Aktie mit durchschnittlichem Kursziel von 2,15 EUR Durchschnittliches Aufwärtspotenzial von 85 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs

NuWays AG nimmt Coverage wieder auf und erteilt Hold-Rating

Analysten betonen eine deutliche Verbesserung der Profitabilität und die Expansionspläne von NAGA Hamburg, 21. November 2023 - Die NAGA GROUP (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Anbieter der All-in-One-Finanz-Super-App NAGA, hat von Analysten zwei "Kaufen"-Ratings sowie zwei "Halten"-Ratings erhalten, die ein durchschnittliches deutliches Kurspotenzial von rund 85 % bescheinigen (Kursziel Konsens bei 2,15 EUR, aktueller Aktienkurs ca. 1,15 EUR). Nach der Veröffentlichung des Jahresabschlusses für 2022 und der neuesten Handelsergebnisse für das dritte Quartal 2023 haben mehrere Analysten aktualisierte Research Notes zur Aktie der The NAGA Group AG veröffentlicht. Zusammenfassend hat NAGA von Cosmin Filker der GBC AG ein "Kaufen"-Rating mit einem Kursziel von 2,90 EUR erhalten, während Marius Fuhrberg von Warburg Research den Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 1,65 EUR rät. Holger Steffen von SMC Research erteilte ein "Halten"-Rating mit einem Kursziel von 2,80 EUR, während Frederick Jarchow von der NuWays AG (Hauck und Aufhäuser) die Coverage der Aktie mit einem Kursziel von 1,30 EUR und "Halten"-Rating wieder aufnahm. Die Warburg AG betont, dass das strikte Kostenmanagement der NAGA Früchte getragen habe. Die GBC AG betonte das in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 erzielte starke Gewinnwachstum - einem zwar geringeren Umsatzwachstum stehe aber eine Steigerung der Rentabilität gegenüber. SMC Research hebt starke Effizienzverbesserungen als Grundlage für globales Wachstum hervor. Die NuWays AG gab an, dass 2023 als Übergangsjahr für das Unternehmen angesehen werden kann und NAGA aufgrund der strategischen Verlagerung hin zu globalem Wachstum in bisher unterversorgten Regionen (globale Diversifikation der Umsatzerlöse), Neuaquisitionen, die Expansion über neue Lizenzen gepaart mit anhaltender Kostendisziplin, sowie verschlankter Unternehmensprozesse und erhöhter Effizienz (bspw. Im Marketing) ab dem Geschäftsjahr 2024 erwartungsgemäß zu einem jährlichen Umsatz- und Gewinnwachstum zurückkehren sollte. Die detaillierten und aktualisierten Research-Notes finden Sie unter: https://group.naga.com/investor-relations/research-coverage

Über NAGA NAGA ist ein innovatives Fintech-Unternehmen, das mit seiner sozialen Handelsplattform persönliche Finanzgeschäfte und Investitionen nahtlos miteinander verbindet. Die unternehmenseigene Plattform bietet eine Reihe von Produkten an, die vom Aktienhandel, über Kapitalanlagen und Krypto-Währungen bis hin zu einer physischen Mastercard reichen. Zusätzlich ermöglicht die Plattform einen Austausch mit anderen Händlern, liefert relevante Informationen im Feed sowie Autokopierfunktionen für die Trades erfolgreicher Mitglieder. NAGA ist eine synergistische Gesamtlösung, die leicht zugänglich und inklusiv ist. Sie liefert eine verbesserte Grundlage, um zu handeln, zu investieren, sich zu vernetzen, zu verdienen und zu bezahlen. Dies gilt sowohl für Fiat- als auch für Krypto-Produkte.



