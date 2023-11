Bergisch Gladbach (ots) -Winterlicher Gin TonicIn nur 5 Minuten lässt sich diese winterliche Gin Tonic Kreation im Glas zaubern. Das Kultgetränk ist nicht nur im Sommer ein absoluter Klassiker. Auch in der kalten Jahreszeit lässt sich mit Zimt und Thymian ein winterliches Geschmackserlebnis zaubern.Zutaten für 1 Cocktail:Zubereitungszeit: 5 Minuten- 2 cl Gin- 70 ml Birnensaft- 1 cl Tonic Water Sirup (https://zeron.dmanalytics1.com/click?u=https%3A%2F%2Fwww.sodapop.com%2Fprodukt%2Fsodapop-soda-sirup-bar-edition-tonic-water%2F&i=2&d=MKII37L-R0uSwX9hR81tIw&e=j.weber%40zeron.de&a=5DN2Lzz4RDycuQ_JvtxePQ&s=WB7kUCJM_4o) von SODAPOP- 140 ml aufgesprudeltes Leitungswasser- ca. 5 Eiswürfel- Zimtstange- Frischer ThymianSo geht's:1. Die Eiswürfel in einen Shaker füllen.2. Gin, Birnensaft und Tonic Water Sirup von SODAPOP dazugeben und kräftig shaken.3. Das Gemisch in ein Cocktailglas geben und mit Sprudelwasser auffüllen. Dazu gekühltes Leitungswasser mit einem Wassersprudler von SODAPOP aufsprudeln und die angegebene Menge dazu geben.4. Mit einer Zimtstange und etwas Thymian garnieren und kalt genießen.Ginger Cranberry FizzCranberrys sind nicht nur lecker, sie passen auch perfekt in ein kühles Getränk. Ideal ist die Kombination mit aromatischem Ginger Ale Sirup von SODAPOP. Den Fizz liefert gesprudeltes Wasser zubereitet mit einem SODAPOP-Wassersprudler.Zutaten für 3 Cocktails:Zubereitungszeit: 5 Minuten- 6 cl Wodka- 2 cl Ginger Ale Sirup (https://zeron.dmanalytics1.com/click?u=https%3A%2F%2Fwww.sodapop.com%2Fprodukt%2Fsodapop-soda-sirup-bar-edition-ginger-ale%2F&i=3&d=MKII37L-R0uSwX9hR81tIw&e=j.weber%40zeron.de&a=5DN2Lzz4RDycuQ_JvtxePQ&s=1DMKW3Yz1Ts) von SODAPOP- 200 ml Cranberrysaft- 200 ml aufgesprudeltes Leitungswasser- Rosmarin- ca. 4 - 6 EiswürfelSo geht's:1. Die Eiswürfel in einen Shaker füllen.2. Wodka, Ginger Ale Sirup von SODAPOP und Cranberrysaft dazugeben und kräftig shaken.3. Das Gemisch samt Eiswürfel auf drei Gläser verteilen und mit Sprudelwasser auffüllen. Dazu gekühltes Leitungswasser mit einem Wassersprudler von SODAPOP aufsprudeln und die angegebene Menge dazu geben.4. Zuletzt mit etwas Rosmarin garnieren und kalt genießen.Die perfekte Ergänzung zu den SODAPOP Sirupen und winterlichen Drinks sind die Wassersprudler Logan und Cooper - eine nachhaltige Geschenkidee für die Liebsten zum Fest.Nachhaltige Geschenkideen für WeihnachtenAuf Knopfdruck frisches Sprudelwasser genießen und die Umwelt schonen: Wasser sprudeln liegt im Trend, ist komfortabel und ressourcenschonend. Keine lästigen Kisten schleppen und keine langen Transportwege. Konsumenten achten immer mehr auf ökologischen und sozial verantwortlichen Konsum.Mit den Wassersprudlern von SODAPOP lässt sich ein Stück Nachhaltigkeit für den Alltag an Familie oder Freunde verschenken. Die Sprudler sind umweltfreundlich: Sie verbrauchen keinen Strom und mit jedem handelsüblichen CO2-Zylinder wird in etwa die Menge von 40 großen PET-Flaschen eingespart. In Wasser umgerechnet sind das rund 60 Liter, die mit einem CO2-Zylinder aufgesprudelt werden können. Eine ganze Menge! Mit dem One-Button-Push-System lässt sich die Sprudelstärke ganz einfach nach Belieben dosieren - von feinperlig bis spritzig.Cooper - das stylische EinsteigermodellDer PET-Sprudler Cooper (https://zeron.dmanalytics1.com/click?u=https%3A%2F%2Fwww.sodapop.com%2Fprodukt%2Fsodapop-wassersprudler-cooper-schwarz%2F&i=4&d=MKII37L-R0uSwX9hR81tIw&e=j.weber%40zeron.de&a=5DN2Lzz4RDycuQ_JvtxePQ&s=_bObGeKMaHI) vereint schlichte Eleganz mit einer durchdachten Handhabung. Das ist gerade bei Wassersprudler-Neulingen ein wichtiger Aspekt, die den Sprudler schnell in Gebrauch nehmen möchten. Dank schlankem Gehäuse mit moderner Lamellenoptik passt er in jede Küchennische. Der große Druckknopf erleichtert das Wassersprudeln und garantiert individuellen Sprudelgenuss auf Knopfdruck. Kombiniert wird Cooper mit einer eleganten, BPA-freien PET-Flasche, die 850 ml fasst und deren Erscheinungsbild mit polierten Edelstahl-Elementen an Deckel und Boden abgerundet ist. Erhältlich in matt schwarz mit glänzender Applikation oder weiß mit silbernen Applikationen.Logan - innovatives und komfortables HandlingSprudelnde Lebensfreude auf Knopfdruck - köstlich, nachhaltig, noch einfacher im Handling und mit hohem Designanspruch. Der Wassersprudler Logan (https://zeron.dmanalytics1.com/click?u=https%3A%2F%2Fwww.sodapop.com%2Fprodukt%2Fsodapop-sprudler-logan%2F&i=5&d=MKII37L-R0uSwX9hR81tIw&e=j.weber%40zeron.de&a=5DN2Lzz4RDycuQ_JvtxePQ&s=mqZBHE_9zuw) von SODAPOP verbindet hervorragende Sprudelqualität, Funktionalität, zeitlosen Style und Nachhaltigkeit zu einem Soda-System mit echtem Mehrwert! Neben der Sprudelqualität punktet er mit seiner komfortablen Bedienung. Dank innovativer Technologie ist das Einsetzen der Flasche kinderleicht - sie lässt sich ohne lästiges Eindrehen ganz einfach einhängen! Die verschließbare Sprudlertür fungiert als integrierter Berstschutz und garantiert dadurch hohe Produktsicherheit. Durch seine kompakte Größe passt er perfekt in jede Küche. Die Glasflaschen in zwei Größen (850 ml, 600 ml) passen sich den individuellen Bedürfnissen an und garantieren einen frischen Geschmack der Getränke. Die passende 850 ml PET-Flasche ist ideal für unterwegs, um sich mit einem der Sirupe beispielsweise ein Tonic Water to go zu machen.Über die SODAPOP GmbHDie SODAPOP GmbH mit Sitz in Bergisch Gladbach gehört seit 2020 zur KRÜGER GROUP. SODAPOP steht für Sprudlersysteme und hat sich inzwischen fest im Markt etabliert. Im CO2-Refill-Bereich gehört SODAPOP mit den in einer hochmodernen Produktionsanlage abgefüllten Zylindern bereits zu den größten Anbietern am Markt. SODAPOP produziert und vertreibt unter der eigenen Marke und als Private Label Anbieter die gesamte Bandbreite: von CO2-Sprudlersystemen über Glas- und PET-Flaschen, Kohlensäurezylinder bis hin zu Sirupen zum Aromatisieren des gesprudelten Wassers. Die CO2-Zylinder von SODAPOP sind mit marktgängigen Sprudlersystemen kompatibel*. Die Nutzung von CO2-Sprudlern sowie das Aromatisieren des gesprudelten Wassers ist umweltfreundlich, schont Verpackung und Ressourcen - und ist damit sehr nachhaltig. Die verschiedenen Modelle der SODAPOP-Sprudler zeichnen sich durch eine einfache Bedienung und modernes Aussehen aus. Der Sprudler Logan wurde 2023 mit dem Red Dot Design Award preisgekrönt. Mit einer Sortimentserweiterung im Juni 2023 gelingt SODAPOP der Einstieg ins Wasserfiltersegment. Die Wasserfilterkanne Selina mit den passenden Filterkartuschen in den Ausführungen Standard und Magnesium ergänzen das SODAPOP-Produktportfolio. 