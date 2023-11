E-Autos sind in der Europäischen Union derzeit besonders beliebt. Bei den Marktanteilen konnten die Stromer erstmals Dieselfahrzeuge überholen. Trotzdem sei künftig mit Rabatten zu rechnen. Die Autonachfrage in der Europäischen Union zieht weiter an. Im Oktober wurden 855.484 Pkw neu zugelassen und damit 14,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Herstellerverband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. Auf Sicht der ersten zehn Monate steht ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...