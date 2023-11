Digitale Anlageprodukte verzeichneten in der vergangenen Woche Zuflu¨sse in Höhe von 176 Millionen US-Dollar und setzten damit die seit acht Wochen anhaltenden wöchentlichen Zuflu¨sse fort CoinShares erfasst wöchentlich die Zu- und Abflüsse in ETPs, Investmentfonds und OTC-Trusts, die sich auf Bitcoin, Ether und andere digitale Vermögenswerte beziehen. Digitale Anlageprodukte verzeichneten, so James Butterfill, Head of ...

Den vollständigen Artikel lesen ...