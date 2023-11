Die Smart Africa Alliance und The Open Group haben eine Absichtserklärung (MoU) zur Entwicklung eines einheitlichen Leitfadens für Unternehmensarchitekturen auf dem afrikanischen Kontinent unterzeichnet und damit einen wichtigen Schritt zur Förderung ihrer Digitalwirtschaftsinitiativen getan.

Mit ihrer Zusammenarbeit verfolgen The Open Group und die Smart Africa Alliance das Ziel der Förderung, der Anleitung und des Aufbaus von Fähigkeiten für die Entwicklung eines geschlossenen Rahmens für die Regierungs-/Unternehmensarchitektur. Beide Organisationen arbeiten bei der Durchführung landesweiter Umfragen zusammen und werden Fokusgruppen für die Erfassung des aktuellen Status der Regierungs-/Unternehmensarchitektur in den Mitgliedsstaaten einsetzen.

Gemeinsam werden sie auch eine Strategie für die Förderung von Fähigkeiten erstellen und gezielte Maßnahmen im Hinblick auf die Regierungs-/Unternehmensarchitektur und damit verbundene Bereiche für die Förderung der Entwicklung von Fähigkeiten vorschlagen.

Diese Partnerschaft unterstreicht das zentrale Ziel von Smart Africa, den Weg für einen einheitlichen digitalen Markt zu ebnen.

Im Hinblick auf die Partnerschaft hob Herr Lacina Koné, CEO von Smart Africa, hervor: "Ein weiterer entscheidender Schritt hin zu einem einheitlichen digitalen Markt in Afrika wurde durch die Zusammenarbeit mit The Open Group vollzogen, mit dem Ziel, einen Leitfaden für die Regierungs-/Unternehmensarchitektur auf dem Kontinent zu erstellen. Dies ist eine weitere Bestätigung für unseren Ansatz, der viele Akteure einbindet."

"Die globale Zusammenarbeit bildet den Fokus von The Open Group und wir freuen uns, für die Förderung digitaler Transformationspraktiken auf dem Kontinent mit Smart Africa zusammenarbeiten zu können. Unsere Partnerschaft wird die kollektive Expertise unserer Mitglieder bündeln, um architekturbasierte Ansätze für die digitale Transformation hervorzuheben und einen einheitlichen, offenen, digitalen Markt zu schaffen", so Steve Nunn, President und CEO von The Open Group.

Diese strategische Partnerschaft stellt einen Meilenstein für das laufende Engagement der beiden Organisationen dar, um den digitalen Wandel auf dem afrikanischen Kontinent voranzutreiben. Die Zusammenarbeit nutzt die kollektive Expertise, die Ressourcen und Netzwerke für einen signifikanten und dauerhaften positiven Einfluss auf die Region.

Über Smart Africa

Smart Africa ist ein Zusammenschluss 39 afrikanischer Länder, internationaler Organisationen und globaler privater Akteure für die Förderung der digitalen Agenda Afrikas. Der Zusammenschluss wird gestützt durch ein entschiedenes, innovatives Engagement afrikanischer Staatschefs für die Beschleunigung der nachhaltigen sozio-ökonomischen Entwicklung auf dem Kontinent und die Einführung der wissensbasierten Wirtschaft in Afrika durch den erschwinglichen Zugang zu Breitbandtechnologien und die Nutzung von IKTs. Mit seiner Vision, bis 2030 einen einheitlichen digitalen Markt in Afrika zu schaffen, bringt der Zusammenschluss Smart Africa Staatschefs zusammen, die bestrebt sind, die Digitalisierung des Kontinents zu beschleunigen und einen gemeinsamen Markt aufzubauen. Der Zusammenschluss wurde 2013 von sieben (7) afrikanischen Staatschefs ins Leben gerufen und umfasst heute 39 Mitgliedsländer, die über 1 Milliarde Menschen repräsentieren, sowie über 50 Mitglieder aus dem Privatsektor, die sich für die Vision und den Fortschritt Afrikas einsetzen. (Partner der Smart Africa Alliance sind unter anderem die Afrikanische Union, die ITU, die Weltbank, die Afrikanische Entwicklungsbank, die United Nations Economic Commission of Africa, GSMA, ICANN und verschiedene Unternehmen.)

Über The Open Group

The Open Group ist eine globale Arbeitsgemeinschaft, die das Erreichen geschäftlicher Ziele durch Technologiestandards ermöglicht. Zu unseren mehr als 900 Mitgliedern gehören Kunden, System- und Lösungsanbieter, Tool-Anbieter, Integratoren, Wissenschaftler und Berater aus verschiedenen Branchen. Weitergehende Informationen über The Open Group finden Sie unter www.opengroup.org.

