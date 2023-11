DJ MÄRKTE USA/Börsen mit leichten Abgaben - Fed-Protokoll im Blick

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street ist nach den Vortagesaufschlägen am Dienstag mit leichten Abgaben in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index gibt um 0,1 Prozent nach auf 35.103 Punkte. Der S&P-500 notiert 0,2 Prozent niedriger, während der Nasdaq-Composite 0,5 Prozent nachgibt. Anleger hielten sich mit Blick auf das Fed-Protokoll und Geschäftszahlen von Nvidia zurück, heißt es am Markt. Zuletzt hatte vor allem die Hoffnung die Börsen gestützt, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht sein könnte und es keine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank in diesem Zyklus mehr geben dürfte. Hinweise dazu könnte das Protokoll der vergangenen Zinssitzung der US-Notenbank geben, das am Abend (20:00 Uhr MEZ) veröffentlicht wird.

Mit Spannung werden zudem die Geschäftszahlen von Nvidia für das dritte Quartal erwartet. Veröffentlicht werden diese jedoch erst nach Handelsschluss. "Die Ergebnisse des Unternehmens für das erste Quartal im Mai haben die Märkte auf einer Welle eines enormen KI-Momentums reiten lassen, so dass es zu einem wichtigen Makroereignis wird", so Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank. "Besser als erwartet ausfallende Ergebnisse könnten Nvidia auf ein neues Hoch treiben, aber alles, was nicht so gut ist, könnte erhebliche Gewinnmitnahmen auslösen", sagt Ipek Ozkardeskaya, Senior-Analystin von der Swissquote Bank.

Konjunkturseitig ist der Chicago Fed National Activity Index für Oktober auf -0,49 (Vm: -0,02) gesunken. Kurz nach Handelsbeginn folgen noch Daten zum Verkauf bestehender Häuser, ebenfalls für Oktober.

Dollar erneut leichter - Ölpreise geben etwas nach

Am Devisenmarkt baut der Dollar seine jüngsten Abgaben noch etwas aus. Der Dollar-Index verliert 0,2 Prozent. Der Markt diskutiere über die Möglichkeit einer ersten Zinssenkung durch die US-Notenbank im ersten Halbjahr 2024, so Bas Kooijman, CEO und Vermögensverwalter von DHF Capital. "Der US-Dollar begann die Woche mit einer relativ schwachen Entwicklung und setzt damit seinen Ausverkauf der vergangenen Woche fort", so der Experte.

Die Ölpreise geben nach dem Vortagesanstieg etwas nach. Die Preise für die Sorten WTI und Brent sinken um bis zu 0,9 Prozent. Zu Wochenbeginn waren sie aufgrund der Erwartung, dass Saudi-Arabien und Russland auf dem Opec-Treffen am Wochenende ihre Fördermengenkürzungen bis Anfang 2024 verlängern könnten, deutlich gestiegen.

Am Anleihemarkt geben die Renditen etwas nach. Die Rendite 10-jähriger Papier sinkt um 2,0 Basispunkte auf 4,40 Prozent.

Der Goldpreis profitiert von der jüngsten Dollar-Schwäche und den sinkenden Marktzinsen. Der Preis für die Feinunze steigt um 1,3 Prozent.

Symbotic mit Kurssprung

Zoom Video Communications hat nach einem besser als erwarteten dritten Quartal den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Den Gewinn konnte das Unternehmen für Videokonferenzen fast verdreifachen. Die Guidance für das laufende Quartal konnte jedoch nicht ganz überzeugen. Die Aktie gibt 5,5 Prozent nach.

Der Pharmakonzern Merck & Co (+0,3%) übernimmt für bis zu 610 Millionen US-Dollar Caraway Therapeutics, eine auf neurodegenerative und seltene Krankheiten spezialisierte Biopharma-Firma.

Der irische Baustoffhersteller CRH kauft von Martin Marietta Materials ein Portfolio von Zement- und Transportbetonanlagen in Texas für insgesamt 2,1 Milliarden US-Dollar. Die Aktie rückt 3,4 Prozent vor.

Symbotic machen einen Kurssprung um 20,2 Prozent nach oben. Der Umsatz übertraf im vierten Geschäftsquartal die Erwartungen. Das Unternehmen für Robotik-Lagerautomatisierung erwartet zudem, dass der Umsatz im laufenden ersten Quartal über den Schätzungen liegen wird.

Agilent Technologies (+8,6%) hat im vierten Quartal des Geschäftsjahres trotz eines Umsatzrückgangs von fast 9 Prozent einen höheren Gewinn erzielt und die Markterwartungen übertroffen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.103,40 -0,1% -47,64 +5,9% S&P-500 4.536,20 -0,2% -11,18 +18,2% Nasdaq-Comp. 14.208,84 -0,5% -75,70 +35,8% Nasdaq-100 15.939,68 -0,5% -87,38 +45,7% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,87 -2,2 4,90 45,4 5 Jahre 4,41 -2,0 4,43 41,2 7 Jahre 4,43 -2,2 4,46 46,5 10 Jahre 4,40 -2,0 4,42 51,9 30 Jahre 4,57 -0,6 4,57 59,5 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:24 Uhr Mo, 17:17 % YTD EUR/USD 1,0954 +0,1% 1,0960 1,0943 +2,3% EUR/JPY 161,63 -0,4% 161,61 162,33 +15,2% EUR/CHF 0,9669 -0,1% 0,9681 0,9676 -2,3% EUR/GBP 0,8730 -0,2% 0,8747 0,8756 -1,4% USD/JPY 147,52 -0,5% 147,46 148,35 +12,5% GBP/USD 1,2548 +0,3% 1,2530 1,2498 +3,7% USD/CNH (Offshore) 7,1305 -0,5% 7,1383 7,1639 +2,9% Bitcoin BTC/USD 36.852,00 -1,6% 37.299,22 37.400,77 +122,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,13 77,83 -0,9% -0,70 +0,4% Brent/ICE 82,02 82,32 -0,4% -0,30 +0,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 45,02 45,75 -1,6% -0,73 -49,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.003,63 1.978,04 +1,3% +25,59 +9,9% Silber (Spot) 23,94 23,43 +2,2% +0,52 -0,1% Platin (Spot) 935,58 924,00 +1,3% +11,58 -12,4% Kupfer-Future 3,81 3,81 -0,1% -0,01 -0,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

