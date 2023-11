Die Einstufung als "Telecom-Native" basiert auf der hohen Relevanz des Bereichs für Kommunikationsdienstleister (CSPs)

Gartner hat Prodapt als "Large Telecom-Native Regional IT Service Provider" in Nordamerika, Europa und Lateinamerika anerkannt, was unserer Meinung nach die hohe Relevanz und Spezialisierung auf die Betreuung von CSPs unterstreicht.

Der IT Service Provider Selection Guide for CSP CIOs veranschaulicht die Branchen- und Regionalpräsenz, den Kompetenzschwerpunkt, die Anbieter-"DNA" und den Umfang der Anbieter in Nordamerika, Europa und Lateinamerika. Diese Anbieter haben Interesse, Investitionen und Erfahrung in der Telekommunikationsbranche.

Telecom-Native-Anbieter erzielen mehr als ein Drittel aller Einnahmen aus dem Telekommunikationssektor und bieten spezialisierte Dienste für Kommunikationsdienstleister an. Regionale Anbieter sind solche wie Prodapt, die mit Kunden arbeiten, die auf mehreren Kontinenten vertreten sind.

"Telekommunikationsanbieter sind bestrebt, sich intern weiterzuentwickeln, um die Nachfrage von Verbrauchern und Unternehmen nach zuverlässigen digitalen Diensten zu befriedigen. Allerdings behindern komplexe Systeme, anorganisches Wachstum, disparate Abläufe und isolierte Funktionen diese Weiterentwicklung. Der Bedarf an einem Telecom-Native, 360-Grad-Partner, der ganzheitliche Ergebnisse in den Bereichen IT, Digital, Betrieb, Netzwerk und Daten vorantreibt, ist von größter Bedeutung. Wir glauben, dass diese Anerkennung durch Gartner die nachgewiesene Expertise von Prodapt bei der Bereitstellung dieser Ergebnisse für Telekommunikationsunternehmen bestätigt", so Harsha Kumar, CEO von Prodapt.

"Chief Information Officer (CIOs) von Kommunikationsdienstleistern (CSPs) und weitere Technologieverantwortliche sollten bei der Beschaffung für neue Projekte und Initiativen relevantere IT-Dienstleister identifizieren, indem sie deren Service- und Kompetenzschwerpunkte, die Stärke der Branchenpriorisierung, die regionale Relevanz, die Unternehmensgröße und die DNA überprüfen", erklärte der Analyst Jouni Forsman im Gartner-Bericht.

Zu den Kunden von Prodapt gehören die größten globalen CSPs, Hyperscaler, Netzwerkausrüster und Technologieunternehmen wie Social Media, Suchplattformen und Digital Native-Unternehmen.

Klicken Sie hier, um den Gartner-Bericht herunterzuladen.

Gartner, IT Service Provider Selection Guide for CSP CIOs: North America, Jouni Forsman, 18. September 2023

Gartner, IT Service Provider Selection Guide for CSP CIOs: Latin America, Jouni Forsman, 13. September 2023

Gartner, IT Service Provider Selection Guide for CSP CIOs: Europe, Jouni Forsman, 25. August 2023

Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Prodapt

Prodapt ist der größte und am schnellsten wachsende spezialisierte Akteur in der Connectedness-Branche. Mit seinem einzigartigen Fokus auf diesen Bereich hat Prodapt ein tiefgreifendes Wissen über die transformativsten Technologien erlangt, die dabei helfen, unsere Welt zu vernetzen.

Prodapt ist ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen auf allen Ebenen der Connectedness-Vertikale. Wir entwerfen, konfigurieren und betreiben Lösungen für die digitale Landschaft, die Netzwerkinfrastruktur und den Geschäftsbetrieb und schaffen Erlebnisse, die ihre Kunden begeistern.

Heute vernetzen unsere Kunden 1,1 Milliarden Menschen und 5,4 Milliarden Geräte und zählen zu den größten Telekommunikations-, Medien- und Internetunternehmen der Welt. Prodapt arbeitet mit Google, Amazon, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, Virgin Media, British Telecom, Deutsche Telekom, Cisco, Adtran, Samsung und vielen weiteren Unternehmen zusammen.

Als Unternehmen mit der Auszeichnung "Great Place To Work® Certified" beschäftigt Prodapt über 6.000 Technologie- und Fachexperten in mehr als 30 Ländern in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Afrika und Asien. Prodapt gehört zu dem 128 Jahre alten Mischkonzern The Jhaver Group, der weltweit über 30.000 Mitarbeiter an mehr als 80 Standorten beschäftigt.

Besuchen Sie www.prodapt.com, um weitere Informationen zu erhalten. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231120894284/de/

Contacts:

marketing@prodapt.com