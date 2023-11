- Die Klasse-A-Aktien mit nachrangigem Stimmrecht von HEALWELL werden ab 21. November 2023 im OTCQX Best Market unter dem Börsensymbol "HWAIF" gehandelt.

- Die DTC-Berechtigung sollte den US-Anlegern den Zugang zu den Aktien von HEALWELL erleichtern.

TORONTO, ONTARIO, 21. November 2023 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. ("HEALWELL" oder das "Unternehmen") (TSX: AIDX), ein auf Datenwissenschaft und KI spezialisiertes Unternehmen mit dem Geschäftsschwerpunkt Präventivmedizin, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen zum Handel im OTCQX Best Market (der "OTCQX-Markt") zugelassen wurde und seine Klasse-A-Aktien mit nachrangigem Stimmrecht ab 21. November 2023 dort unter dem Börsensymbol "HWAIF" gehandelt werden. HEALWELL gibt außerdem mit Freude bekannt, dass die Depository Trust Company ("DTC") die Klasse-A-Aktien mit nachrangigem Stimmrecht von HEALWELL zur elektronischen Verwahrung im DTC-System zugelassen hat. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Möglichkeit des Clearings und der Abwicklung des Handels mit seinen nachrangig stimmberechtigten Klasse-A-Aktien im OTCQX-Markt den US-Aktionären des Unternehmens einen nahtloseren Wertpapierhandel bieten wird.

"Dass wir mit Stolz die Zulassung zum Handel im OTCQX Best Market und unsere DTC-Berechtigung ankündigen können, ist ein wesentlicher Meilenstein für HEALWELL. Der Handel im OTCQX-Markt ist ein entscheidender Fortschritt in unserer US-Kapitalmarktstrategie, der es uns ermöglicht, unsere Reichweite zu vergrößern und den US-Anlegern den Zugang zu unseren Wertpapieren zu erleichtern", freut sich Alexander Dobranowski, der CEO von HEALWELL. "Der OTCQX-Markt ist die höchste Marktstufe der OTC-Märkte, und wir sind überzeugt, dass dieser Erfolg uns bei unseren ehrgeizigen Wachstumsplänen - der Erweiterung unserer Investorengemeinschaft und der Steigerung unserer Liquidität an den nordamerikanischen Märkten - maßgeblich unterstützen wird."

Um sich für den Handel im OTCQX-Markt zu qualifizieren, müssen Unternehmen strenge Finanzauflagen erfüllen, die beste Praxis in der Unternehmensführung vorweisen und nachweislich den geltenden Wertpapiergesetzen entsprechen. Im OTCQX-Markt sind sowohl multinationale Unternehmen, die US-Anleger erreichen wollen, als auch heimische Wachstumsunternehmen vertreten. Um zum Handel in diesem Marktsegment zugelassen zu werden, müssen sich Unternehmen einer entsprechenden Eignungsprüfung durch die OTC Markets Group unterziehen. US-Anleger finden den Echtzeitkurs und die entsprechenden Marktdaten auf https://www.otcmarkets.com/stock/HWAIF/overview. Der Handel der HEALWELL-Aktien an der TSX Exchange unter dem Börsensymbol "AIDX" bleibt unverändert bestehen.

DTC ist eine Tochtergesellschaft der Depository Trust and Clearing Corporation, einer der weltweit größten Zentralverwahrungsstellen für Wertpapiere. Sie fungiert für börsennotierte Unternehmen als elektronische Clearingstelle und ist für die Abwicklung der getätigten Wertpapiergeschäfte zuständig. Damit ist nun eine noch größere Anzahl der Wertpapiere von HEALWELL zum Clearing und zur Zahlungsabwicklung auf elektronischem Wege zugelassen, was einen strafferen Handelsprozess, mehr Liquidität und einen direkteren Zugang zu den Anlegern an den OTC-Kapitalmärkten der Vereinigten Staaten ermöglicht.

Dr. Alexander Dobranowski

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL AI

HEALWELL AI ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf KI und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Seine Mission ist es, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Als eine von Ärzten geleitete Organisation mit einem erprobten Führungsteam aus erfahrenen Managern setzt HEALWELL AI auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Fertigkeiten, welche die Road Map des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL AI erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Über OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) ist Betreiber der Finanzmarktplattformen OTCQX Best Market, OTCQB Venture Market und Pink Open Market und für rund 12.000 US-amerikanische und internationale Wertpapiere zuständig. Über OTC Link ATS und OTC Link ECN verbindet die OTC Markets Group ein vielschichtiges Netzwerk von Broker-Dealer-Firmen, die bei der Bereitstellung von Liquidität und bei der Ausübung von Geschäftstransaktionen behilflich sind. Sie bieten den Anlegern die Möglichkeit, Wertpapiere ganz einfach über den Broker ihrer Wahl zu handeln und versetzen die Unternehmen in die Lage, die Qualität der den Anlegern bereitgestellten Informationen zu verbessern. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie wir für besser informierte und effizientere Börsenmärkte sorgen, dann besuchen Sie die Webseite www.otcmarkets.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar und beruhen auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen in Bezug auf: die erwarteten Auswirkungen der Zulassung des Unternehmens zum Handel im OTCQX und seiner DTC-Berechtigung auf die Fähigkeit von US-Investoren zum Clearing und der Abwicklung des Handels mit den Wertpapieren des Unternehmens sowie die erwarteten Vorteile für das Unternehmen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Wörtern oder Phrasen wie "werden", "verbessern", "Wachstum", "sicherstellen", "fortsetzen", "antizipieren", "erwarten", "fortfahren", "potenziell", "zukünftig", "erwägen", "ergeben", "erhöhen", "liefern", "auftauchen", "bereit sein", "planen", "positionieren", "Chancen", "Expansion", "ausüben", "sicherstellen", "erreichen", "erwerben", "abschließen", "befriedigen", "berechtigen", "unterliegen" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "werden", "können", "könnten", "würden", "sollten", oder die Verneinung eines dieser Begriff,. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise als falsch oder unwahr erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die folgenden: die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; die Fähigkeit von HEALWELL, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die kontinuierliche Einhaltung der geistigen Eigentumsrechte Dritter durch HEALWELL; und dass die unten genannten Risikofaktoren in ihrer Gesamtheit keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den Betrieb, die Einnahmen und/oder die Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und zu der Möglichkeit führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors" im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 31. März 2023 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne der Geschäftsleitung in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Telefon: 604-572-6392

mailto:ir@healwell.ai

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72732Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72732&tr=1



