Echoworx absolviert erfolgreich die Foundational Technical Review von Amazon Web Services (AWS) und bietet damit führenden globalen Unternehmen weitere Vertrauenssicherheit.

Echoworx, Wegbereiter auf dem Gebiet der cloudbasierten E-Mail-Verschlüsselung, gibt mit Stolz bekannt, dass das Unternehmen die Zertifizierung "Qualified Software" von Amazon Web Services (AWS) erhalten hat, die für alle seine AWS-Betriebszentren in Deutschland, Kanada, den USA, Großbritannien und Irland gilt. Dieses Ziel wurde nach dem erfolgreichen Bestehen der grundlegenden technischen Prüfung ("Foundational Technical Review", FTR) von AWS erreicht.

Mit der FTR-Zertifizierung von AWS können AWS-Partner alle Risiken in ihren Produkten oder Lösungen identifizieren und beheben. Sie stellt sicher, dass die Produkte und Lösungen von AWS-Partnern bestimmte Anforderungen in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und operative Exzellenz erfüllen, die im AWS-Well-Architected-Framework definiert sind.

Die FTR hebt die Bedeutung von Softwareanbietern hervor, die die AWS-Plattform nutzen. Das umfangreiche Echoworx-Kundennetzwerk, zu dem Spitzenorganisationen aus aller Welt gehören, setzt auf eine robuste Sicherheitsüberwachung und ein effektives Management aller Kontrollbereiche, die typischerweise im Rahmen einer FTR bewertet werden. Eine Prüfung durch Dritte (Third Party Assurance, TPA) wird erwartet.

"Die digitale Welt befindet sich in einem ständigen Wandel, und die Anforderungen an einen zuverlässigen Anbieterschutz und vertrauenswürdige Prozesse sind deutlich strenger geworden", sagte Echoworx-CEO Michael Ginsberg. "Dies gilt ganz besonders für die von uns betreuten Fortune-100-Unternehmen."

Ginsberg erklärte: "Wir sind stolz darauf, die AWS Qualified Software in unser expandierendes Portfolio von Sicherheitszertifizierungen aufnehmen zu können. Sie reiht sich ein in andere Zertifizierungen wie WebTrust, SOC 2 und PCI sowie die Root-Member-Zertifizierungen von Microsoft und Apple. Diese Zertifizierung und unsere Aufnahme in das AWS Partner Network verdeutlichen unser kontinuierliches Engagement für den Schutz der Daten unserer Kunden und die ständige Verbesserung unserer Sicherheitsmaßnahmen."

Mit dem cloudbasierten Verschlüsselungsdienst für E-Mails und Kontoauszüge von Echoworx steht eine sichere und individualisierbare Plattform für den Schutz sensibler Kommunikation zur Verfügung. Diese jüngste Validierung ist Ausdruck des kontinuierlichen Engagements von Echoworx für hervorragende Kundenerlebnisse mit einem starken Fokus auf Sicherheit und operative Exzellenz.

ÜBER ECHOWORX

Echoworx, ein weltweit vertrauenswürdiger Dienstleister für den Schutz von E-Mail-Daten, ist Anbieter einer individualisierbaren Verschlüsselungsplattform, die Privatpersonen und Unternehmen gleichermaßen leicht zu handhabende Sicherheitsfunktionen bietet. Mit einem Expertenteam an seiner Spitze ermöglicht Echoworx weltweit führenden Unternehmen den nahtlosen Austausch von geschützten E-Mails, Kontoauszügen und Dokumenten von jedem beliebigen Gerät oder Standort aus, ohne dass sie dabei Kompromisse in puncto Datenschutz und Sicherheit eingehen müssen. Branchenführer in mehr als 30 Ländern auf der ganzen Welt setzen auf Echoworx, wenn es um die Bereitstellung modernster Dienstleistungen zum Schutz ihrer digitalen Kommunikation geht. Besuchen Sie www.echoworx.com, um mehr zu erfahren.

