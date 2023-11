© Foto: Christoph Hardt - picture alliance / Panama Pictures



Nach dem massiven Kursrückgang der Bayer-Aktie um 18 Prozent am Vortag stehen Aktionäre des Pharma-Konzerns vor einer Phase der Neuorientierung. Wie kann es nun weitergehen?Die Bayer-Aktie verlor fast 20 Prozent, nachdem ein US-Geschworenengericht die Leverkusener zu einer Zahlung von über 1,5 Milliarden US-Dollar wegen Glyphosat-Schäden verdonnert hatte. Zusätzlich floppte eine vielversprechende Studie. Dieser Einbruch hatte auch Auswirkungen auf den DAX, der trotz Unterstützung von der Wall Street letztlich nur mit leichten Verlusten gestern schloss. Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, merkte an: "Ohne die Bayer-Verluste hätte der DAX gestern den sechsten Tag in Folge …