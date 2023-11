Teilen: Nataxis Research hat eine Notiz veröffentlicht, in der es darum geht, dass die lang anhaltenden Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage in der Eurozone die Zinsen länger hoch halten werden, als die meisten Märkte derzeit erwarten. Der Stand von Angebot und Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen in der Eurozone In der letzten Zeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...