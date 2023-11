Automation Anywhere, Inc.: Automation Anywhere meldet ein starkes drittes Quartal im Geschäftsjahr 2024 dank generativer KI-gestützter Geschäfte, großer Unternehmenskunden und globaler Dynamik

Profitabilität bereits ein Quartal früher als geplant erreicht und ein starkes viertes Quartal erwartet

SAN JOSE, Kalifornien, 21. November 2023 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere , der führende Anbieter von intelligenter Automatisierung, der KI in allen Bereichen eines Unternehmens zum Einsatz bringt, gab heute die Ergebnisse des dritten Quartals bekannt, die durch neue generative, KI-gestützte Automatisierungsprodukte, Großkundenverträge und die globale Verkaufsabwicklung vorangetrieben wurden. Mit seiner starken Leistung und Dynamik in den globalen Regionen berichtete das Unternehmen, dass der Dollarwert von Großaufträgen im Jahresvergleich um mehr als 35 Prozent gestiegen ist, was dem Unternehmen hilft, die Rentabilität über Plan zu erreichen.

"Die Ergebnisse des dritten Quartals haben unsere Ziele bei allen wichtigen Kennzahlen übertroffen. Das große Wachstum bei den Geschäftsabschlüssen ist ein deutliches Zeichen dafür, dass unsere Plattform von den Kunden zunehmend für die Transformation von Unternehmen genutzt wird", so Mihir Shukla, CEO und Mitgründer von Automation Anywhere. "Unsere GenAI-gestützten Lösungen und Anwendungsfälle trugen zu 30 Prozent der Auftragseingänge bei. Dies bestätigt, dass die Kunden die leistungsstarke Kombination von KI- und Automatisierungstechnologien suchen, um ihre komplexen Herausforderungen zu lösen. Die Kombination aus starker Umsatzentwicklung und disziplinierter Kostenkontrolle ermöglichte es uns, in Wachstum zu investieren. Der Aufbau eines dauerhaften 'Rule of 40'-Unternehmens ist eines unserer Ziele und unsere Finanzergebnisse sind ein greifbares Signal, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Wichtige Business Highlights

Große Geschäfte mit einem Jahreswert von mehr als 100.000 Dollar machten mehr als 50 Prozent der Auftragseingänge in diesem Quartal aus.

Starke Auftragseingänge in den Regionen Nordamerika, APJ, Indien und Naher Osten führten zu einer robusten Geschäftsentwicklung im Enterprise-Geschäft.

Mehr als 50 Prozent der Kunden haben die generativen KI-Automatisierungspakete des Unternehmens heruntergeladen und können auf sichere Weise Automatisierungslösungen der nächsten Generation mit branchenführenden KI-Modellen von Anthropic, AWS, Google Vertex AI, Microsoft Azure OpenAI Service und OpenAI ChatGPT Enterprise entwickeln.

Ein großer Kundenstamm, eine hohe Kundenbindung und eine anhaltende Produktführerschaft führten zu einem verbesserten Cashflow und einer starken Bilanz.

"Die Verbesserung der Produktivität ist einer der Hauptschwerpunkte für Unternehmen, die GenAI einsetzen, und ein wichtiger Grund für die schnellen und zunehmenden Investitionen in diese Technologie", so Maureen Fleming, AI and Automation Research Vice President bei IDC. "Die Konvergenz von Cloud, Automatisierung und GenAI zur Bereitstellung fortschrittlicher Funktionen, die auf Effizienz und Produktivität abzielen, wird die Leistung in Unternehmen steigern - und das Wachstum für die Anbieter dieser konvergenten Dienste."

Wir sind in einer einmaligen Gelegenheit, jeden Aspekt der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens neu zu erfinden, wo alle Abteilungen und Funktionen von Automatisierung und generativer KI profitieren. Wir sehen klare Signale, dass intelligente Automatisierungslösungen eine der besten Möglichkeiten sind, um KI sicher in Unternehmen einzusetzen und schnell einen signifikanten ROI zu erzielen", so Shukla weiter.

Wichtigste Ankündigungen des dritten Quartals

Automation Anywhere kündigte die bisher größte Erweiterung der generativen, KI-gestützten Automatisierungsplattform des Unternehmens an, mit einem neuen Responsible AI Layer als Kernstück der Plattform. Dieser Basislayer umfasst die ersten und einzigen maßgeschneiderten generativen KI-Automatisierungsmodelle, die auf der Grundlage von führenden Large Language Models entwickelt und mit anonymisierten Metadaten aus Millionen von Automatisierungen trainiert wurden. Diese Modelle geben Unternehmen die Möglichkeit, komplexe Prozesse und Workflows automatisch zu entwickeln und auszuführen, indem sie zunächst die Arbeitsanforderung verstehen, natürliche Sprache in Schritte umwandeln und neue Prozessabläufe dynamisch erstellen. Eine große Anzahl von Unternehmensprozessen und Workflows kann automatisiert werden, wodurch ein neues Arbeitssystem entsteht, das die Betriebsmodelle von Unternehmen grundlegend verändert, um ihnen zu helfen, Geschäftsbedingungen und Störungen besser zu verwalten.

Das dritte Quartal von Automation Anywhere endete am 31. Oktober 2023. Als privates Unternehmen gibt Automation Anywhere keine detaillierten Finanzinformationen bekannt.

Informationen zu Automation Anywhere

Automation Anywhere ist der führende Anbieter von intelligenten Automatisierungslösungen, die KI in allen Bereichen einer Organisation zum Einsatz bringen. Die Automation Success Platform des Unternehmens basiert auf spezialisierter KI, generativer KI und bietet Prozesserkennung, RPA, End-to-End-Prozessorchestrierung, Dokumentenverarbeitung und Analysen mit einem auf Sicherheit und Governance ausgerichteten Ansatz. Automation Anywhere ermöglicht es Unternehmen weltweit, Produktivitätssteigerungen zu erzielen, Innovationen voranzutreiben, den Kundenservice zu verbessern und das Geschäftswachstum zu beschleunigen. Das Unternehmen wird von seiner Vision geleitet, die Zukunft der Arbeit zu befeuern, indem menschliches Potenzial durch intelligente Automatisierung freigesetzt wird. Erfahren Sie mehr auf www.automationanywhere.com .

Automation Anywhere ist eine eingetragene Marke/Dienstleistungsmarke von Automation Anywhere, Inc. in den USA und anderen Ländern.