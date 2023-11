Krypto News: Kraken durch SEC-Anklage unter Beschuss

Die US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat erneut den Kryptowährungsaustausch Kraken ins Visier genommen, diesmal mit dem Vorwurf, illegal als Wertpapierbörse zu agieren. Die Klage richtet sich gegen die Muttergesellschaften von Kraken, Payward und Payward Ventures, und markiert einen weiteren Schritt der SEC, ihre Kontrolle über die Kryptoindustrie in den USA zu festigen. Dieser Artikel beleuchtet die aktuellen rechtlichen Herausforderungen und die breiteren Auswirkungen auf den Kryptowährungsmarkt.

Anklage gegen Kraken: Unregistrierte Börsentätigkeit im Fokus

Kraken, eine der bekanntesten Krypto-Handelsplattformen, steht im Zentrum einer rechtlichen Auseinandersetzung, in der es um den Vorwurf geht, illegal als Wertpapierbörse agiert zu haben, ohne sich bei den zuständigen Behörden registriert zu haben.

Von der SEC wurde eine Klage gegen die Mutterfirmen von Kraken, Payward und Payward Ventures, gerichtet und behauptet, dass Kraken in vielfacher Hinsicht gegen Wertpapiergesetze verstoßen habe. Laut der Einreichung der SEC beim US-Bezirksgericht für den Northern District of California hat Kraken "ohne jegliche Registrierung bei der SEC gleichzeitig als Broker, Händler, Börse und Clearingstelle in Bezug auf diese Krypto-Asset-Wertpapiere gehandelt." Diese Aktivitäten, so die SEC, hätten erhebliche Risiken für Investoren geschaffen, da Kraken Milliarden von Dollar an Gebühren und Handelserlösen von Investoren eingenommen habe, ohne die Anforderungen der US-Wertpapiergesetze zu beachten oder anzuerkennen, die zum Schutz der Anleger konzipiert wurden.

The U.S. SEC has filed a lawsuit against Kraken, alleging the former operated as an unregistered securities exchange, making it the second lawsuit this year. Kraken vows to defend its position vigorously, emphasizing no fraud, market manipulation, or customer losses. - OneArt (Crypto & NFT Wallet) (@art_wallet) November 21, 2023

Der Vorwurf der unregistrierten Börsentätigkeit ist insofern bedeutend, als er auf die Grauzone hinweist, in der sich viele Krypto-Unternehmen befinden könnten. Die Tatsache, dass Kraken als eine Art Börse für Krypto-Asset-Wertpapiere fungierte, ohne die üblichen regulatorischen Hürden zu nehmen, wirft Fragen bezüglich der Compliance und des Investorenschutzes auf. Dies könnte dazu führen, dass die SEC und andere Regulierungsbehörden ihre Aufsicht über Krypto-Börsen und -Handelsplattformen verschärfen.

Die rechtliche Auseinandersetzung um Kraken ist symptomatisch für eine größere Debatte über die Natur und Klassifizierung von Kryptowährungen als Wertpapiere. Die Entscheidung, wie und in welchem Umfang Kryptowährungen reguliert werden sollten, ist entscheidend für die Zukunft der Branche. Dieser Fall könnte somit als Präzedenzfall dienen und den Weg für weitere rechtliche Schritte gegen andere Kryptowährungsplattformen ebnen, die in ähnlicher Weise agieren.

Kraken verteidigt sich: Ruf nach klarer Krypto-Regulierung

In Reaktion auf die Anklage der United States Securities and Exchange Commission (SEC) bereitet sich Kraken darauf vor, seine Position energisch zu verteidigen. Die Krypto-Handelsplattform hat sich gegen die Vorwürfe der SEC gewehrt und dabei betont, dass die Anschuldigungen sowohl rechtlich als auch faktisch unzutreffend seien. Darüber hinaus hat Kraken die Politik der SEC als "katastrophal" in Bezug auf die Auswirkungen auf die Krypto-Industrie bezeichnet.

Krakens Hauptargument ist, dass die bestehenden regulatorischen Rahmenbedingungen unzureichend und unklar sind, was zu einer Atmosphäre der Unsicherheit in der Krypto-Branche führt. Die Plattform hat den US-Kongress dazu aufgefordert, ein konkretes und umfassendes Regelwerk für Kryptowährungen und Krypto-Börsen zu etablieren. Dieser Aufruf spiegelt ein wachsendes Bedürfnis in der Krypto-Gemeinschaft wider, klare und stabile rechtliche Leitlinien zu haben, die sowohl Innovation fördern als auch Verbraucherschutz bieten.

NEW: Kraken denies SEC allegations of operating as an unregistered national securities exchange, broker, and clearing house and promises to "vigorously defend its position" pic.twitter.com/naqRWVpQ4A - Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) November 21, 2023

Der Kryptobroker Kraken hat seinen Kunden außerdem versichert, dass die Vorwürfe der SEC ihre Verpflichtungen ihnen gegenüber in keiner Weise beeinflussen werden. Diese Zusicherung ist wichtig, um das Vertrauen der Kunden in die Plattform aufrechtzuerhalten, insbesondere in einer Zeit, in der die Regulierung des Kryptomarktes immer mehr in den Fokus rückt.

Kraken assures its users that their products are unaffected and stands strong against the "disastrous" lawsuit from the SEC. Rest assured, our services continue to operate normally. - Randal'l48 (@Randall483) November 21, 2023

Legislative Bemühungen um Krypto-Regulierung abseits der SEC

Im Zentrum der aktuellen legislativen Bemühungen stehen Senatorin Cynthia Lummis und weitere Gesetzgeber, die aktiv an der Gestaltung eines klaren und umfassenden regulatorischen Rahmens für die Kryptoindustrie arbeiten. Ihre Anstrengungen zielen darauf ab, sowohl die Innovationskraft des Sektors zu unterstützen als auch einen robusten Verbraucherschutz zu gewährleisten.

Senatorin Lummis, bekannt für ihre Befürwortung klarer Krypto-Regulierungen, hat gemeinsam mit Senatorin Kirsten Gillibrand (D-N.Y.) einen umfassenden Gesetzentwurf zur Kryptoregulierung vorgelegt. Dieser Vorschlag beabsichtigt, eine deutliche rechtliche Struktur für die Kryptowährungsbranche zu etablieren. Ein wichtiger Aspekt des Gesetzentwurfs ist die Behandlung von Fragen der terroristischen Finanzierung, die kürzlich in den National Defence Authorization Act, einen Gesetzesplan zur Verteidigungsfinanzierung des Senats, aufgenommen wurde.

The SEC cannot continue ruling by enforcement. My statement on the Kraken lawsuit below: pic.twitter.com/J3qhzU624N - Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) November 21, 2023

Zusätzlich hat sich Senatorin Lummis mit dem Staff Accounting Bulletin 121, einer Richtlinie der SEC, die im März 2022 veröffentlicht wurde, beschäftigt. Diese Politik verlangt von Finanzinstitutionen, die Krypto-Assets für Kunden halten, diese Vermögenswerte in ihren Bilanzen auszuweisen und damit verbundene Risiken offenzulegen. Durch die Konzentration auf solche Maßnahmen bemüht sich Lummis, Klarheit und Sicherheit in der Kryptoindustrie aus regulatorischer Sicht zu fördern.

Darüber hinaus hat Senatorin Lummis in Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden des Ausschusses für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses, Patrick McHenry (R-N.C.), Unterstützung für den kryptowährungsbezogenen Rahmen des Ausschusses signalisiert. Diese Initiative stellt einen parteiübergreifenden Ansatz dar, um die Zukunft der Kryptowährungsregulierung in den Vereinigten Staaten mitzugestalten.

