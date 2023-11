FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Habecks neuer Rolle:

"Mit immer drastischeren Worten warnt Robert Habeck vor einem Verlust von Arbeitsplätzen, Industrieproduktion und letztlich Wohlstand, sollten nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts die staatlichen Zuschüsse an Unternehmen und Bürger deutlich sinken. Fast wirkt es, als wollten die Grünen die SPD als die Partei der Arbeiter ablösen, so demonstrativ stellt sich Habeck an die Seite von Industrieverbänden und Gewerkschaften. Aus taktischer Sicht sind seine Warnungen verständlich. Die Ampelkoalition muss die Einnahmen und Ausgaben des Staates neu justieren. Inhaltlich sind Habecks Warnungen indes übertrieben. Der Wirtschaftsstandort Deutschland wird nicht untergehen, wenn das in den vergangenen zwei Jahren gezündete Milliardenfeuerwerk an Subventionen kleiner ausfällt als geplant."