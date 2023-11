Bielefeld (ots) -



Bielefeld. Für CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann gibt es keine Freundschaften in der Politik. "In der Politik gibt es keine Freunde. Wenn ich aus der Politik ausscheide und dann noch Kontakt haben sollte, dann ist das ein Freund", sagt der Paderborner der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung "Neue Westfälische" (Mittwoch). Er verstehe sich aber mit vielen Kollegen gut, wie zum Beispiel mit Jens Spahn oder Wolfgang Bosbach, so Linnemann. "Früher hat man gesagt, Wolfgang Bosbach hat einen gesunden Menschenverstand. Heute heißt es, er ist rechts. Soweit ist es schon gekommen. Ich schätze ihn sehr."



