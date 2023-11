SIG Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

SIG Capital Markets Day 2023: Mehrwert schaffen mit Verpackungslösungen für eine nachhaltigere Welt



22.11.2023 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung

22. November 2023

SIG Capital Markets Day 2023

Mehrwert schaffen mit Verpackungslösungen für eine nachhaltigere Welt Am heutigen Capital Markets Day gibt die SIG Group AG ("SIG" oder "Unternehmen") einen tieferen Einblick in ihre Strategie und ihr Geschäftsmodell, das die wachsende Weltbevölkerung auf sichere, nachhaltige und erschwingliche Weise mit wichtigen Lebensmitteln versorgt. Der mittelfristige Finanzausblick des Unternehmens bleibt unverändert. Als führender Anbieter von aseptischen Verpackungslösungen «for better» - besser für die Kunden, für die Verbraucherinnen und Verbraucher und für die Welt - bietet SIG ein einzigartiges Portfolio nachhaltiger Karton-, Bag-in-Box- und Standbeutel-Lösungen an. Darin kommen die differenzierenden Fähigkeiten von SIG bezüglich Technologie und Innovation zum Ausdruck. Diese Lösungen sind aussergewöhnlich nachhaltig und bieten den Kunden eine sehr hohe Verpackungsflexibilität, was die Grundlage bildet für langfristige Kundenbeziehungen und damit zuverlässige und wiederkehrende Erträge und Cashflows gewährleistet. Der Capital Markets Day findet in Linnich (Deutschland) statt. An diesem für SIG wichtigen Produktionsstandort wird das Führungsteam aufzeigen, wie es das Potenzial der etablierten Verpackungsplattform ausschöpfen und zusätzlichen Wert für Kunden und Aktionäre schaffen will. Die Teilnehmenden werden auch die Möglichkeit haben, die Technologie und den Betrieb von SIG bei einem Rundgang zu erleben. Darüber hinaus wird das Management aufzeigen, wie das Unternehmen in seinen weltweit fünf Technologiezentren in den Bereichen Abfüllung, Verpackung und Materialwissenschaft pionierhafte Innovationen vorantreibt, und die regionalen Marktstrategien vorstellen. Das Unternehmen hält an seiner mittelfristigen Prognose von 4 bis 6 % Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen fest. Dieses Wachstum wird getrieben von wachsenden Endmärkten, Marktanteilsgewinnen aufgrund von Innovationen und der einzigartigen Technologie der Hochleistungsabfüllanlagen, dem Ausbau des Geschäfts in Schwellenländern sowie von Weiterentwicklungen bei Produktkategorien und Vertriebskanälen. Gestützt auf die operative Hebelwirkung, Effizienzsteigerungen, die Optimierung der Produktionsstandorte und Innovationen erwartet SIG mittelfristig eine bereinigte EBITDA-Marge von über 27 %. SIG erwartet auch weiterhin eine starke Cash-Generierung und hält an der mittelfristigen Prognose für den Verschuldungsgrad von etwa 2x bereinigtes EBITDA fest, mit einem Meilenstein von etwa 2,5x per Ende 2024. SIG erwartet auch, die Politik des progressiven Wachstums der absoluten Höhe der Dividende bei einer Ausschüttungsquote von mindestens 50-60% des bereinigten Nettoergebnisses fortzusetzen. Samuel Sigrist, Chief Executive Officer von SIG, sagte: "SIG setzt Industriestandards für die Verpackung von flüssigen Lebensmitteln und Getränken. Unser Ziel ist es, die wachsende Weltbevölkerung auf sichere, nachhaltige und erschwingliche Weise mit wichtigen Lebensmitteln zu versorgen. Mit unserer etablierten Plattform werden wir Innovationen vorantreiben und unser Geschäft bezüglich geografischer Märkte, Kategorien und Kanäle weiter ausbauen. Unser einzigartiges Geschäftsmodell sowie unsere Innovations- und Nachhaltigkeitskultur versetzen SIG in eine einzigartige Position, um über dem Markt zu wachsen und für die Aktionäre einen bedeutenden Mehrwert zu schaffen." Forward. For better. Dokumente und Replay Die heutigen Präsentationen sind unter www.sig.biz/investors abrufbar, wo in den kommenden Tagen auch ein Video der Plenumspräsentationen und eine Zusammenfassung des Anlasses verfügbar sein wird. Kontakt für Investoren: Ingrid McMahon

Leiterin Investor Relations

Tel: +41 52 543 1224

Email: Ingrid.mcmahon@sig.biz Kontakt für Medien: Andreas Hildenbrand

Lemongrass Communications

Tel: +41 44 202 5238

Email: andreas.hildenbrand@lemongrass.agency Über SIG SIG ist ein führender Anbieter von Verpackungslösungen "for better" - besser für unsere Kunden, für Verbraucherinnen und Verbraucher und für die Welt. Mit unserem einzigartigen Portfolio aus aseptischen Kartonpackungen, Bag-in-Box-Lösungen und Standbeuteln mit Verschlüssen arbeiten wir partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel- und Getränkeprodukte auf sichere, nachhaltige und erschwingliche Weise an Verbraucherinnen und Verbraucher in aller Welt zu bringen. Unsere Technologie und unsere herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden vielfältige Verpackungssysteme und -lösungen für innovative Produkte und smarte Produktionsprozesse anzubieten, die den sich ständig ändernden Bedürfnissen der Verbraucherinnen und Verbrauchern gerecht werden. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit und leitet uns auf unserem Weg, Verpackungen "for better" zu schaffen - Verpackungen, die mehr für die Menschen und den Planeten tun, als sie in Anspruch nehmen. Gegründet im Jahr 1853, hat SIG den Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz, und ist an der SIX Swiss Exchange notiert. Die Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 9.000 Mitarbeitenden ermöglichen es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 100 Ländern einzugehen. 2022 produzierte SIG 49 Milliarden Packungen und erzielte einen Umsatz von EUR 3,1 Milliarden (pro forma; inkl. Umsatz aus den jüngsten Akquisitionen; ungeprüft). SIG hat ein AA ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung von 13,4 (geringes Risiko) von Sustainalytics, ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis und ist im FTSE4Good Index vertreten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website . Einblicke in Trends, die die Lebensmittel- und Getränkeindustrie beeinflussen, finden Sie im SIG-Blog . Disclaimer & cautionary statement The information contained in this media release and in any link to our website indicated herein is not for use within any country or jurisdiction or by any persons where such use would constitute a violation of law. If this applies to you, you are not authorized to access or use any such information. This media release contains "forward-looking statements" that are based on our current expectations, assumptions, estimates and projections about us and our industry. Forward-looking statements include, without limitation, any statement that may predict, forecast, indicate or imply future results, performance or achievements, and may contain the words "may", "will", "should", "continue", "believe", "anticipate", "expect", "estimate", "intend", "project", "plan", "will likely continue", "will likely result", or words or phrases with similar meaning. Undue reliance should not be placed on such statements because, by their nature, forward-looking statements involve risks and uncertainties, including, without limitation, economic, competitive, governmental and technological factors outside of the control of SIG Group AG ("SIG", the "Company" or the "Group"), that may cause SIG's business, strategy or actual results to differ materially from the forward-looking statements (or from past results). For any factors that could cause actual results to differ materially from the forward-looking statements contained in this media release, please see our offering circular for the issue of notes in June 2020. SIG undertakes no obligation to publicly update or revise any of these forward-looking statements, whether to reflect new information, future events or circumstances or otherwise. It should further be noted that past performance is not a guide to future performance. Please also note that quarterly results are not necessarily indicative of the full-year results. Persons requiring advice should consult an independent adviser. The declaration and payment by the Company of any future dividends and the amounts of any such dividends will depend upon SIG's ability to maintain its credit rating, its investments, results, financial condition, future prospects, profits being available for distribution, consideration of certain covenants under the terms of outstanding indebtedness and any other factors deemed by the Directors to be relevant at the time, subject always to the requirements of applicable laws. The information contained in this media release is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase or subscribe for securities. This media release is not a prospectus within the meaning of the Swiss Financial Services Act nor a prospectus under any other applicable laws. Some financial information in this media release has been rounded and, as a result, the figures shown as totals in this media release may vary slightly from the exact arithmetic aggregation of the figures that precede them. In this media release, we utilize certain alternative performance measures, including but not limited to EBITDA, adjusted EBITDA, adjusted EBITDA margin, net capex, adjusted net income, free cash flow and net leverage ratio that in each case are not defined in International Financial Reporting Standards ("IFRS"). These measures are presented as we believe that they and similar measures are widely used in the markets in which we operate as a means of evaluating a company's operating performance and financing structure. Our definition of and method of calculating the alternative performance measures stated above may not be comparable to other similarly titled measures of other companies and are not measurements under IFRS or other generally accepted accounting principles, are not measures of financial condition, liquidity or profitability and should not be considered as an alternative to profit from operations for the period or operating cash flows determined in accordance with IFRS, nor should they be considered as substitutes for the information contained in our consolidated financial statements. You are cautioned not to place undue reliance on any alternative performance measures and ratios not defined in IFRS included in this media release. Alternative performance measures For additional information about alternative performance measures used by management (including reconciliations to measures defined in IFRS and the refined definitions of adjusted net income, free cash flow and net capital expenditure) is included in the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2022 and in the consolidated interim financial statements for the six months ended June 30, 2023. Definitions of the Group's alternative performance measures can be found at the following link: https://www.sig.biz/investors/en/performance/definitions Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: SIG Capital Markets Day 2023





Ende der Medienmitteilungen