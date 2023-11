© Foto: Andrej Sokolow/dpa



Der Online-Riese will ab 2024 auch Neuwagen über seine E-Commerce-Plattform verkaufen. Der erste Hersteller mit dem eine Vereinbarung getroffen wurde, ist Hyundai.Kunden sollen ab dem kommenden Jahr direkt auf der Amazon-Plattform neue Fahrzeuge suchen, auswählen und kaufen können. Die Fahrzeuge können dann entweder abgeholt oder von lokalen Händlern geliefert werden. Der Schritt erweitert Amazons bestehende Präsenz im Automobilsektor, wo bereits Ersatzteile und digitale Showrooms angeboten werden. Als ersten Partner konnte Amazon den südkoreanischen Hersteller Hyundai gewinnen. Der E-Commerce-Gigant der in seinen frühen Tagen den Buchhandel revolutioniert hatte, will künftig auch den …