Montano erwirbt das "Haus am Staatstheater" in Wiesbaden für ein berufsständisches Versorgungswerk Attraktive Core-Geschäftsimmobilie in Innenstadtlage

Sehr solide Mieterbasis mit Land Hessen als Hauptmieter

ESG Quick Check durchgeführt und konkreter Maßnahmenplan erstellt München, 22. November 2023 - Die Montano Real Estate GmbH ("Montano", www.montano.eu), hochspezialisierter Partner für Investitionen im Commercial Real Estate, hat für ein deutsches berufsständisches Versorgungswerk ein attraktives Büro- und Geschäftsgebäude erworben. Das "Haus am Staatstheater" in der Wiesbadener Innenstadt verfügt über rund 6.000 qm vermietbare Fläche sowie 34 Parkplätze. Hauptmieter ist das Land Hessen. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das "Haus am Staatstheater" liegt an der Ecke Wilhelmstraße/Burgstraße und ist Bestandteil einer als Kulturdenkmal geschützten Gesamtanlage: dem auch als "Sauerland" bezeichneten Quellenviertel Wiesbaden. Das 1962 errichtete und 2021 modernisierte Gebäude verfügt über fünf Obergeschosse sowie über ein zusätzliches Dachgeschoss mit Lagerflächen im Gebäuderiegel entlang der Wilhelmstraße. Die oberen Geschosse werden für Büros und Praxen genutzt, die sechs Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss ausschließlich von Luxus-Einzelhandelsgeschäften. Im Untergeschoss befinden sich neben einer Tiefgarage mit 20 Stellplätzen noch Technik- und Lagerflächen. Ein Großteil der Wiesbadener Hotspots ist vom Gebäude aus innerhalb weniger Gehminuten zu erreichen. Direkt vor der Haustür befindet sich unter anderem das Hessische Staatstheater mit seinen Parks und Grünanlagen, wenige Minuten entfernt der Schlossplatz sowie der hessische Landtag. Mit den Linien 1, 8 und 16 sind die Nutzer im 5-Minuten-Takt an den ÖPNV angebunden und erreichen in rund sieben Minuten Fahrzeit den Hauptbahnhof. Die Wilhelmstraße ist die "Luxusmeile" Wiesbadens und historisch geprägt durch eine hohe Anzahl an Boutiquen und Juweliergeschäften. Die hervorragende Infrastruktur sowie zahlreiche Restaurants und Cafes machen die Straße zu einer der attraktivsten Lagen der Stadt. "Wir freuen uns sehr, dass wir für unseren Kunden dieses hervorragend gelegene Objekt erwerben konnten. Der Büroimmobilienmarkt in Wiesbaden verzeichnet in den letzten Jahren sukzessiv steigende Mieten und ist nicht nur deshalb attraktiv: Als hessische Landeshauptstadt ist Wiesbaden ein Zentrum für Verwaltungs- und Dienstleistungen und die vorhandenen Büroflächen werden zunehmend von Behörden angemietet. Solche Mieter sind in der Regel an langfristigen Verträgen interessiert und es besteht nur ein sehr geringes Mietausfallrisiko. Das verspricht Investoren langfristig sichere Erträge. Wir haben bereits einen ersten ESG Quick Check durchgeführt und einen konkreten Maßnahmenplan erarbeitet. Hierdurch soll vor allem der Energie- und Wasserverbrauch des Gebäudes gesenkt und damit zugleich sein Wert erhöht werden", so Samson Weldemariam, Head of Investment bei Montano Real Estate. Die rechtliche und steuerliche Begleitung erfolgte durch POELLATH, die technische Beratung und die Umwelt Due Diligence übernahm KROLL REAG. Über Montano Real Estate

Montano ist der hochspezialisierte, gleichgesinnte Partner für Commercial Real Estate. Wir handeln konsequent unternehmerisch und machen Komplexes einfach. Von Büros in München, Frankfurt und Berlin aus sondieren wir den Markt. Chancen erkennen wir schnell und nutzen sie beherzt. Seit über 10 Jahren entwickeln wir Investmentprodukte für deutsche und internationale institutionelle Anleger und verfolgen dabei konsequent die Ziele Nachhaltigkeit, Rendite- und Wertsteigerung. www.montano.eu Kontakt

Montano Real Estate GmbH

Lenbachplatz 5

80333 München

Tel +49 89 24 21 69 80 0

Email: presse@montano.eu



