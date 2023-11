FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - SOLIDE - Auch zur Wochenmitte ist eine Konsolidierung der Kurse auf höherem Niveau die Devise am deutschen Aktienmarkt. Das Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank Fed hatte am Vorabend den US-Börsen keine entscheidenden Impulse geben können. Mit neutralen Vorgaben dürfte sich die Hängepartie des Dax unterhalb der Marke von 16 000 Zählern fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Handelsauftakt 0,2 Prozent höher auf 15 930 Punkte.

USA: - LEICHTER - Die seit Ende Oktober laufende Erholungsrally an den US-Börsen ist am Dienstag ins Stocken geraten. In der verkürzten Handelswoche werden die Anleger vor dem Thanksgiving-Feiertag wieder vorsichtiger. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 0,18 Prozent, während es für den technologielastigen Nasdaq 100 vom höchsten Stand seit 22 Monaten um 0,58 Prozent abwärts ging. In dem Protokoll der US-Notenbank Fed zur jüngsten Zinssitzung gab es keine eindeutigen Signale, dass die Zinsen in den USA den Zenit erreicht haben dürften.

ASIEN: - GEMISCHT - Ohne extreme Kursausschläge ist die Tendenz an den asiatischen Börsen am Mittwoch gemischt gewesen. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 moderat um 0,2 Prozent zu, aber an den China-Börsen waren die Vorzeichen negativ. Der CSI 300 mit den Werten der Börsen in Shanghai und Shenzen verlor im späten Handel 0,7 Prozent an Wert. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong gab der Hang-Seng-Index knapp um 0,1 Prozent nach.



DAX 15900,53 -0,01%

XDAX 15908,99 -0,09%

EuroSTOXX 50 4331,90 -0,24%

Stoxx50 3948,30 +0,11%



DJIA 35088,29 -0,18%

S&P 500 4538,19 -0,20%

NASDAQ 100 15933,62 -0,58%



°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 130,92 -0,14%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,0906 -0,05%

USD/Yen 148,77 +0,25%

Euro/Yen 162,27 +0,21%



°



ROHÖL:





Brent 82,33 -0,12 USD WTI 77,66 -0,11 USD °

/tih