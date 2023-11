The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.11.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.11.2023ISIN NameXS2264194205 CTP N.V. 20/23 MTNUS302154CW79 EXP.IMP.BK KOREA 18/23XS2122380822 YANGO JU.IN. 20/23AT000B120027 ERSTE GP BNK 13-23FLR MTNXS0997355036 RAIF.LABA NO 13/23 MTNFR0013299591 BPIFRANCE 17/23FR0013058930 SOC.GEN.SFH 15-23 MTNXS2178585423 CONTI-G.FIN 20/23 MTNXS1326311070 EDP-ENERGIAS 15/23 MTNXS1883263151 BK OF IRELD GRP 18/23REGSDE000A2GSE00 NIEDERS.SCH.A.17/23 A.877CH0302790115 NORDEA BK 15-23 MTNDE000CZ40J26 COBA MTH S.P3 23CH0227678973 LAUSANNE 13-23