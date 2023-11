FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwochmorgen weiter nachgegeben und ist unter die Marke von 1,09 US-Dollar gefallen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0898 Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag rund einen halben Cent höher auf 1,0955 Dollar festgesetzt.

Die Vereinbarung einer Feuerpause zwischen Israel und der Hamas, die durch einen Austausch von Geiseln und Gefangenen ergänzt wird, hatte an den Devisenmärkten zunächst keine größeren Auswirkungen. Der Beginn der Kampfpause werde innerhalb von 24 Stunden bekannt gegeben, teilte das Außenministerium Katars am Mittwochmorgen mit. Das Golfemirat hatte sich um eine Vermittlung bemüht.

Zur Wochenmitte stehen in den USA einige Konjunkturdaten auf dem Programm, die aufgrund das Nationalfeiertags Thanksgiving am Donnerstag vorgezogen werden. Am darauffolgenden Freitag nehmen viele US-Bürger frei, weshalb auch die Aktivität an den Märkten spürbar geringer ausfällt./bgf/zb