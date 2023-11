Der DAX tritt in der laufenden Woche bislang auf der Stelle. Am Montag drückte Bayer den deutschen Leitindex leicht ins Minus, am Dienstag ging er praktisch unverändert aus dem Handel bei 15.900,53 Punkten. Am heutigen Mittwoch taxiert der Broker IG den DAX knapp zwei Stunden vor dem Handelsstart 0,2 Prozent höher auf 15.930 Zähler.Auf der Unternehmensseite stehen einige Quartalsberichte im Fokus. Am Dienstag nach US-Börsenschluss hat Nvidia bereits seine Zahlen vorgelegt und die Erwartungen übertreffen ...

