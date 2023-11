FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte auf etwas höherem Niveau weiter konsolidieren. Das Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank Fed hatte am Vorabend den US-Börsen keine entscheidenden Impulse geben können. Die Vorgaben von dort für das europäische Börsengeschäft sind weitgehend neutral. Möglicherweise setzen am Nachmittag Konjunkturdaten aus den USA neue Akzente. Veröffentlicht werden Daten vom Arbeitsmarkt, zur Stimmung unter den Verbrauchern sowie zur Auftragslage der Unternehmen.

Eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex einen Gewinn von 0,14 Prozent bei 15 920 Punkten. Die Hängepartie des Dax unterhalb der Marke von 16 000 Zählern dürfte sich also fortsetzen. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 wird am Mittwochmorgen rund 0,1 Prozent im Plus erwartet.

Der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) blickt nur wenige Wochen nach seiner jüngsten Prognoseanhebung noch optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr. Aus einem Vergleich mit der US-Regierung werde ein positiver Nettoeinfluss auf das operative Ergebnis in Höhe von rund 175 Millionen Euro erwartet, teilte die Fresenius-Tochter überraschend am Dienstagabend in Bad Homburg mit. Die FMC-Aktien stiegen vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag zuletzt um 1,1 Prozent.

Milliardenschwere Abschreibungen auf das Stahlgeschäft drückten den Industriekonzern Thyssenkrupp im Geschäftsjahr 2022/23 tief in die roten Zahlen. Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von rund zwei Milliarden Euro zu Buche. Aktionäre sollen dank eines deutlich verbesserten Mittelzuflusses (Free Cashflow) dennoch eine unveränderte Dividende von 0,15 Euro je Aktie erhalten. Der starke Free Cashflow sei positiv und hinterlasse einen insgesamt guten ersten Eindruck, kommentierte ein Händler in einer ersten Reaktion. Bei der geplanten Verselbstständigung der Stahlsparte führt das Unternehmen nach eigenen Angaben "konstruktive und ergebnisoffene Gespräche mit dem Energieunternehmen EPH". In der Summe aller Nachrichten bewegten sich die Papiere von Thyssenkrupp auf Tradegate zuletzt moderat im Plus.

Der Elektrolyse-Spezialist Thyssenkrupp Nucera ist zum Ende seines Geschäftsjahres noch einmal gewachsen. Der Umsatz der Monate Juli bis September habe infolge der Abwicklung des großen Auftragsbestands "stark" zugelegt, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Der Auftragseingang des vierten Geschäftsquartals liege aber unter dem Vorjahresniveau. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei leicht positiv. Die sei eine solide Berichterstattung und zumindest stimmungsfördernd, kommentierte ein Händler am Morgen. Die Nucera-Titel legten auf Tradegate um 1,2 Prozent zu.

Die Anteilsscheine von Kion fielen auf Tradegate um 2,4 Prozent, nachdem die Privatbank Berenberg sie von "Buy" auf "Hold" abgestuft hatte. Analyst Lasse Stüben hält beim Gabelstapler-Produzenten die 2024er Profitabilitätserwartungen des Marktes für zu hoch. Die Titel von Hugo Boss dagegen zogen vorbörslich an nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank./edh/tih

