Auf den Seetransport entfallen 2 der weltweiten Treibhausgasemissionen. Ammoniak und Methanol sind die vielversprechendsten Träger, die für die Dekarbonisierung erforscht werden.

H2SITE hat reinen Wasserstoff aus Ammoniak an Bord durch ein Verfahren namens "Ammoniak-Cracking" mithilfe seiner integrierten Membranreaktor-Technologie hergestellt. In Verbindung mit einer PEM-Brennstoffzelle wird der Wasserstoff zur Erzeugung von Strom für den Nebenverbrauch des Schiffes genutzt.

Nachdem H2SITE seine integrierte Membranreaktor-Technologie in Anwendungen an Bord und an Land erprobt hat, wird die Technologie weiter ausgebaut und höhere Wirkungsgrade nachgewiesen.

H2SITE hat den ersten Ammoniak-Cracker zur Herstellung von hochreinem Wasserstoff für die Stromerzeugung an Bord mit einer PEM-Brennstoffzelle erfolgreich validiert. An Bord des Versorgungsschiffs BERTHA B, das im Golf von Biskaya unterwegs ist, wurde ein integrierter Membranreaktor installiert und betrieben.

Der Seetransport ist für 2 der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich und bietet ein erhebliches Potenzial zur Emissionsreduzierung durch die Umstellung von Kohlenwasserstoffen auf umweltfreundliche Kraftstoffe wie Wasserstoff.

Das Cracken von Ammoniak gewinnt als potenzieller Wasserstoffträger für Anwendungen an Bord zunehmend an Bedeutung. Ammoniak kann direkt in Motoren verwendet oder in Wasserstoff aufgespalten und in Brennstoffzellen verwendet werden. Vor der Verwendung von Wasserstoff ist eine Reinigung erforderlich, insbesondere wenn Spuren von Ammoniak vorhanden sind.

Die Membranreaktoren von H2SITE stellen sicher, dass das gesamte Ammoniak umgewandelt wird, während gleichzeitig in einem einzigen Prozessschritt hochreiner Wasserstoff an die Brennstoffzelle geliefert wird. Im Rahmen des H2OCEAN-Projekts hat der H2SITE-Cracker während der Fahrt erfolgreich die Hilfsbetriebe des Schiffes versorgt. Dieser Erfolg wurde durch die Zusammenarbeit mit Akteuren aus dem Bereich der maritimen Dekarbonisierung wie Zumaia Offshore, Erhardt Offshore, Ajusa und TECNALIA sowie durch die Beteiligung von Enagas und ABS ermöglicht.

"Unsere innovative Membranreaktor-Technologie bringt nicht nur eine Verbesserung der Systemeffizienz, sondern reduziert auch den Platzbedarf der Anlage. Dies ist besonders wichtig für Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist, wie z. B. an Bord eines Schiffes", so Jose Medrano, Technical Director von H2SITE. "Wir haben uns bei der Entwicklung darauf konzentriert, den Ammoniakverbrauch so gering wie möglich zu halten, was für die Erweiterung auf Einheiten mit höherer Leistung von entscheidender Bedeutung sein wird."

Dieses Projekt ist für H2SITE ein Meilenstein auf dem Weg zur Dekarbonisierung des Seetransports.

Über H2SITE:

H2SITE wurde im Jahr 2020 gegründet und verfügt über exklusive Technologien für Reaktoren und Separatoren, die die Umwandlung verschiedener Rohstoffe in Wasserstoff ermöglichen. Dazu gehören Ammoniak, Methanol oder synthetisches Gas, aber auch die Abscheidung von Wasserstoff aus Gasgemischen in niedrigen Konzentrationen für Anwendungen in Salzkavernen oder geologischen Wasserstoff.

Andrés Galnares, CEO von H2SITE: andres.galnares@h2site.eu