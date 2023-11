Thyssenkrupp präsentiert einen milliardenschweren Verlust für das Geschäftsjahr. Die Kosten konnten nicht schnell genug gesenkt werden, aber der Vorstand will dennoch eine stabile Dividende ausschütten. Nvidia kann die hohen Erwartungen der Anleger nicht befriedigen. Die Aktien sanken nachbörslich, trotz eines sehr starken Abschlusses. Die Nachfrage bei Autodesk beginnt zu sinken. Die Billings fielen zuletzt um -11 %.Der Aktienhandel in Asien neigt am Mittwoch zur Schwäche. Der Nikkei kann sich vor den beiden kommenden Feiertagen in Japan noch einmal ...

