Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) erzielte in den ersten neun Monaten 2023 Umsätze in Höhe von 437,2 Mio. Euro (+21 Prozent) und ein Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte von 82,0 Mio. Euro (+13 Prozent).. Bereinigt um Währungsverluste erhöhte sich das EBIT um 53 Prozent auf 86,3 Mio. Euro und erreichte eine bereinigte EBIT-Marge von 19,7 Prozent. Das Ergebnis nach Steuern belief sich auf 55,8 Mio. Euro (1-9/2022: 55,3 Mio. Euro). "Dank unserer globalen Position und eines boomenden internationalen Geschäfts haben wir in diesem Jahr ein weiteres erfreuliches Wachstum bei Umsätzen und Erträgen erzielt. Mit der Übernahme von Praxis bauen wir unsere führende Position weiter aus und vergrößern unsere Präsenz im ...

