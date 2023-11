Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Dienstag schwächer geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Minus von 0,74 Prozent und 3.252,76 Punkten. Der ATX Prime fiel um 0,71 Prozent auf 1.631,19 Zähler. Andere Börsen in Europa traten weitgehend auf der Stelle. Viele Anleger dürften derzeit die gestern Abend anstehende Veröffentlichung des Protokolls der vergangenen Sitzung der US-Notenbank Fed abwarten. Von den Protokollen erhoffen Börsianer Hinweise auf die nächste Zinsentscheidung der Fed. Größere Verluste gab es am Dienstag für die beiden Aktien aus der Ölbranche. OMV-Aktien verloren bei höheren Umsätzen 1,7 Prozent. Schoeller-Bleckmann büßten im Vorfeld der am ...

