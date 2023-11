Es dürfte ein eher wenig spektakulärer Handelstag für Energietitel wie Equinor oder BP werden. Denn vom Ölmarkt gibt es aktuell wenig Impulse. Am Morgen kostete ein Barrel Brent 82,25 US-Dollar. Das waren 20 Cent weniger als am Tag zuvor. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI sank indes um 18 Cent auf 77,59 Dollar. Die Vereinbarung einer Feuerpause zwischen Israel und der Hamas, die durch einen Austausch von Geiseln und Gefangenen ergänzt wird, hatte am Erdölmarkt zunächst keine größeren ...

