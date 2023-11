Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch #530: Kapschitalerhöhung führt zu langer Handelsaussetzung, CA Immo erklärt das mit der KEStDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #530 geht es um die nächste Kapitalerhöhung, ich nenne sie mal Kapschitalerhöhung, die die Kapsch-Aktie heute mal den ganzen Vormittag lang ausgesetzt lässt. Wird alles immer seltsamer. News weiters zu Marinomed, VIG, Andritz, FACC, Pierer Mobility, Wienerberger, Cleen Energy, Mayr-Melnhof, Research zu SB0. Und dann an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...