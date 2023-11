Es wurden weder Berufskrankheiten im Zusammenhang mit Arsen festgestellt, noch wurden Krankheiten im Zusammenhang mit Arsen im Gebiet der Mine Bou-Azzer gemeldet

Als Unternehmen, das sich dem verantwortungsvollen Bergbau verschrieben hat, weist die Managem Group die Anschuldigungen der Süddeutschen Zeitung in Bezug auf ihre Aktivitäten in der Bou-Azzer Mine aufs Schärfste zurück. Diese Behauptungen entbehren jeglicher Grundlage, und das Managem hält ihnen energisch die folgenden Fakten entgegen:

Gesundheit der Bergleute

Die Gesundheit der Mitarbeiter, einschließlich der Subunternehmer, wird im Einklang mit den üblichen Best Practices genau überwacht. Jeder Minenmitarbeiter wird zweimal pro Jahr vollständig medizinisch untersucht und gecheckt. Seit der Eröffnung der Mine wurden keine Arsen-bedingten Berufskrankheiten festgestellt und es wurden auch keine Arsen-bedingten Krankheiten im Gebiet der Bou-Azzer Mine gemeldet. Ein positives Ergebnis, das durch die Einführung eines industriellen Verfahrens ermöglicht wird, das den fortschrittlichsten internationalen Standards entspricht.

In Bou-Azzer profitieren die Bergbauarbeiter von kollektiven Schutzmaßnahmen (das Belüftungssystem in der unterirdischen Mine) und der Ausstattung aller Mitarbeiter und Subunternehmer mit angepasster persönlicher Schutzausrüstung (PSA).

Darüber hinaus sorgen Unterwasserbohrungen und eine staubfreie Nassaufbereitung dafür, dass das Erz in einer stabilen Form abgebaut wird und die Gesundheit und Sicherheit der Arbeiter gewährleistet ist.

Ein verantwortungsvoller Betreiber

Als panafrikanischer Bergbaukonzern wendet Managem die höchsten internationalen ESG-Standards in Bezug auf Umweltschutz, soziale Praktiken und Unternehmensführung an. Die Bou-Azzer Mine ist nach internationalen Standards (ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001, ISO 26000, CSR Label, RMI) von führenden Agenturen zertifiziert, die die effektive Umsetzung der höchsten Standards in der Branche bestätigen.

Wasserqualität

Es wurden umfangreiche Investitionen getätigt, um das Abwasser auf dem Industriegelände aufzufangen und in den industriellen Prozess zurückzuführen, wodurch eine Wasserrecyclingrate von 93 erreicht wurde.

Jährliche Prüfungen, die zur Einsichtnahme zur Verfügung stehen (ISO-Zertifizierung), zeigen keine Unregelmäßigkeiten bei Konzentrationswerten, die über den Normen für Trink- und Bewässerungswasser liegen. Die Wasserrückhaltebecken werden derzeit im Einklang mit unserer Verpflichtung, die Umwelt nicht zu belasten, modernisiert.

Als führendes internationales Unternehmen ist die Managem Group weiterhin bestrebt, den positiven Nutzen für ihre Mitarbeiter, Kunden und die Gemeinden, in denen sie tätig ist, im Rahmen ihres CSR-Engagements zu verstärken.

Managem behält sich das Recht vor, gegen unbegründete Anschuldigungen bezüglich der Bou-Azzer Mine rechtliche Schritte einzuleiten.

