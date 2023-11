Ford stutzt wie angekündigt erste Investitionsvorhaben. So wird der Hersteller seine LFP-Batteriezellenfabrik in den USA deutlich kleiner umsetzen als ursprünglich entworfen. Außerdem legen die US-Amerikaner die Pläne für ein mit LG Energy Solution und Koc in der Türkei geplantes Zellenwerk für E-Nutzfahrzeuge auf Eis. Zunächst in die USA, wo die im Februar angekündigte LFP-Zellfabrik in Marshall im US-Bundesstaat Michigan deutlich kleiner ausfallen ...

