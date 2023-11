Tradu ist eine neue, hochentwickelte Multi-Asset-Handelsplattform für aktive Händler und Anleger, die Tausende von handelbaren Vermögenswerten* aus den Bereichen börsennotierte Aktien, Rohstoffe, Kryptowährungen, CFDs, Devisen, Treasuries und Indizes bietet. Die Plattform startet im Dezember in Großbritannien, bevor sie in den kommenden Monaten weltweit eingeführt wird. Tradu gehört zur Stratos Group International, LLC ("Stratos"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Jefferies Financial Group Inc. ("Jefferies") (NYSE: JEF).

In der Vergangenheit erforderte der Multi-Asset-Handel entweder zahlreiche Konten und mobile Apps oder die Nutzung einer unübersichtlichen Plattform mit einer unzusammenhängenden Erfahrung für jede Anlageklasse. Tradu definiert die Handelsbranche neu, indem es seinen Kunden eine intuitive und fortschrittliche Plattform mit einem überragenden Handelserlebnis für alle handelbaren Märkte bietet, und zwar über ein einziges Portal, das über eine mobile App und Webplattformen zugänglich ist.

Die Multi-Asset-Handelsplattform bietet den Handel mit börsennotierten Aktien, Kryptowährungen und Differenzkontrakten (CFD) sowie die Möglichkeit, Leverage auf Aktien, Indizes, Rohstoffe, Devisen und Kryptowährungen* anzuwenden. Neben dem Multi-Asset-Handel bietet das eWallet* von Tradu den Kunden den Komfort einer virtuellen und physischen Debitkarte sowie nahtlose Überweisungen zwischen Handels- und eWallet-Konten.

Tradu kombiniert einen umfassenden Marktzugang, modernste Technologie, jahrzehntelange Handelserfahrung und Preise auf dem Niveau institutioneller Anleger und bietet damit eine innovative Plattform, die aktive Händler und Investoren schätzen. Die Kunden können eine Reihe von Vermögenswerten sowohl mit als auch ohne Hebelwirkung handeln und profitieren dabei von konkurrenzfähigen und transparenten Preisen sowie von einer persönlichen Betreuung durch einen kompetenten und zugänglichen Kundenservice.

Brendan Callan, CEO, merkte dazu an: "Tradu wurde von Tradern für Trader entwickelt, um ihnen eine Plattform zu bieten, auf der sie ihr Kapital gewinnbringend anlegen können: Die Handelsbranche hat sich zu sehr auf ausgefallene Funktionen, Trendjagd und Gamification konzentriert. Stattdessen konzentrieren wir uns darauf, die Bedürfnisse der Trader zu erfüllen, indem wir wettbewerbsfähige Preise, professionelle Trading-Tools und einen hervorragenden Kundenservice anbieten. Tradu ist dabei, die nächste Generation des mobilen Handels für britische Kunden einzuführen und wird bald weltweit expandieren."

Melden Sie sich unter www.tradu.com an, um weitere Informationen zu erhalten und Nachrichten zu erhalten, sobald Tradu in Ihrer Region verfügbar ist.

*Produkte und angebotene Dienstleistungen variieren je nach Region

Über Tradu

Tradu hat seinen Hauptsitz in London und unterhält Niederlassungen auf der ganzen Welt. Das globale Tradu-Team spricht mehr als zwei Dutzend Sprachen und ist stolz auf seinen reaktionsschnellen und hilfreichen Kundensupport.

Stratos betreibt darüber hinaus FXCM, eine im Jahr 2001 gegründete FX- und CFD-Plattform. Stratos wird neben der Multi-Asset-Plattform von Tradu auch weiterhin die Dienstleistungen von FXCM anbieten.

Die Tochtergesellschaften von Stratos sind in Großbritannien, Europa, Australien und Südafrika zugelassen und unterliegen der dortigen Aufsicht.

©2023 Stratos Group International, LLC.

