Palladio Partners verwaltet jetzt mehr als 9 Milliarden Euro



22.11.2023 / 10:05 CET/CEST

Assets under Management (AuM)1 der Investmentboutique wachsen seit 2012 kontinuierlich Frankfurt am Main, 22.11.2023 Palladio Partners hat beim verwalteten Vermögen die 9-Milliarden-Grenze1 überschritten. Die unabhängige Frankfurter Investmentboutique bietet seit mehr als zehn Jahren deutschen institutionellen Altersvorsorge-Investoren Zugang zu globalen Anlagemöglichkeiten in Sachwerte, mit einem Schwerpunkt auf Infrastruktur und Private Equity. Kundenspezifische Lösungen werden über den weltweiten Zugang zu Fondsmanagern, Co- und Direktinvestments umgesetzt. Ein Schwerpunkt liegt auf Investments in Deutschland und hier in wichtige Infrastrukturprojekte. "Wir freuen uns sehr über diesen weiteren Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte", sagt Michael Rieder, Managing Partner von Palladio Partners. "Unser Unternehmen wurde 2012 auf der grünen Wiese gegründet. Nach nur gut einem Jahrzehnt sind wir einer der größten deutschen Infrastrukturinvestoren. Ohne unsere Kunden, unsere Partner und unser großartiges Team wäre dieser Erfolg nicht möglich. Ihnen gilt unser Dank." Gründungspartner Bernd Kreuter ergänzt: "Mit unseren Investments tragen wir zur Transformation der globalen Wirtschaft und zu einer nachhaltigen Anlage deutscher Altersvorsorgegelder bei." Zuletzt hatte Palladio Partners die vierte Generation seines Infrastrukturdachfonds bei einem Volumen von 348 Millionen Euro erfolgreich geschlossen. 1 Inkl. Beratungsmandate. ### Über Palladio Partners Palladio Partners ist der Spezialist für globale Sachwertanlagen, insbesondere Infrastrukturinvestments, für deutsche institutionelle Investoren. Die eigentümergeführte Investmentboutique mit Büros bzw. Tochterunternehmen in Frankfurt und Luxemburg wurde 2012 gegründet, beschäftigt heute mehr als 70 Mitarbeiter/innen und verwaltet rund 9 Mrd. Euro (inkl. Beratungsmandate). Palladio Partners berät deutsche Altersvorsorgeeinrichtungen (Versicherer, Pensionskassen, Versorgungswerke) sowie Banken, kirchliche Einrichtungen, Verbände und Stiftungen bei der Umsetzung ihrer individuellen Investmentstrategie, auch bei hoher Komplexität, und bietet ihnen Zugang zu attraktiven globalen Anlagemöglichkeiten. Das Unternehmen engagiert sich nachhaltig für die deutsche Infrastruktur - über Investitionen und die aktive Mitarbeit in Verbänden wie der "IDI - Initiative deutsche Infrastruktur e.V." Palladio Partners ist Unterzeichner der Prinzipien für verantwortliches Investieren (UN PRI). Weitere Informationen unter www.palladio-partners.com Kontakt für Presseanfragen: Sara Günnewig, sg@sguennewig.de , 0178-8549636



