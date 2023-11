Köln (ots) -Barrieren abbauen und alle Menschen teilhaben lassen. Für Menschen mit geistiger oder Lernbehinderung, aber auch für viele andere Menschen ist es wichtig, Zugang zu Informationen in einfacher und leicht verständlicher Sprache zu haben. Aus diesem Grund bietet toom auf seiner Website erstmals einen eigenen Bereich in Leichter Sprache an. Darüber hinaus veröffentlicht toom - gemeinsam mit der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. - erneut Erklär-Filme in Leichter Sprache. Ob im Haus, in der Wohnung, im Garten oder auf dem Balkon - etwas mit den eigenen Händen selbst zu machen, bringt Spaß und macht stolz. Damit jedoch alle Menschen davon profitieren können, müssen Hindernisse abgebaut werden.Bereits seit Jahren engagiert sich toom als deutschlandweit agierendes Unternehmen für das Thema Inklusion und kooperiert dazu mit der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V.. Neben den drei neuen Erklär-Filmen zum Thema "Energiesparen", "Insektenschutz" und "Bedeutung der Moore", sind bereits drei Selbermach-Broschüren in Leichter Sprache erschienen, die einfache Anleitungen zu verschiedenen Projekten bieten. Für die Extraportion Expertise hat außerdem der Naturschutzverband Nationale Naturlandschaften e.V. an den Veröffentlichungen mitgearbeitet."Wir freuen uns, dass wir das Thema Inklusion weiter angehen. Der Zugang zu Informationen in leicht verständlicher Sprache ist wichtig, um alle Menschen teilhaben zu lassen. Somit freut es mich, dass wir den ersten Schritt auf der toom.de machen. Auch die Erklär-Filme sind eine ideale Ergänzung, denn der Schutz unserer Umwelt und Ressourcen betrifft uns alle und so sollen auch alle Menschen die Möglichkeit haben, sich einzubringen", so Dominique Rotondi, Geschäftsführer Einkauf und Logistik und verantwortlich im Bereich Nachhaltigkeit bei toom Baumarkt."Ob Inklusion, barrierefreie Sprache oder Klima- und Naturschutz - diese Themen können etwas zum Positiven bewegen, für alle Menschen. Damit das gelingt, ist es für uns in der Lebenshilfe wichtig, so große Akteure wie toom mit an Bord zu haben. Wir freuen uns daher sehr über die nun schon fast zehnjährige Kooperation und die erfolgreichen gemeinsamen Projekte", so Dr. Angelika Magiros, die Koordinatorin der Zusammenarbeit mit toom in der Bundesvereinigung Lebenshilfe.toom und die Lebenshilfe arbeiten bereits seit 2014 zusammen - durch gemeinsame Projekte und durch Praktika und Werkstattaußenarbeitsplätze für Menschen mit Behinderung in den toom Märkten. Das gemeinsame Ziel: ein lebhafter Austausch und der Abbau von Barrieren für Menschen mit Behinderung.toom.de in Leichter Sprache finden Sie unter toom.de/ueber-toom/leichte-sprache/Über toom:Mit mehr als 300 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt und Klee Gartenfachmarkt), rund 18.000 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von 3,1 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von 84,8 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierte Wege und unterstützt seine Mitarbeitenden in unterschiedlichen Lebensphasen und den damit verbundenen Herausforderungen.Über die Lebenshilfe:Seit ihrer Gründung im Jahr 1958 steht die Lebenshilfe für Teilhabe statt Ausgrenzung, für Offenheit und Vielfalt. Als Selbsthilfevereinigung, Eltern- und Fachverband unterstützt sie Menschen mit verschiedenen Behinderungen und ihre Familien. Vor allem setzt sich die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung oder Lernschwierigkeiten ein. In 477 Orts- und Kreisvereinigungen sowie 16 Landesverbänden sind etwa 120.000 Mitglieder aktiv. Bundesvereinigung und Landesverbände vertreten überregional die Interessen von Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen.Mehr Informationen zur Lebenshilfe: www.lebenshilfe.deMehr Informationen zur Kooperation der Lebenshilfe mit toom: www.lebenshilfe.de/toomÜber die Nationalen Naturlandschaften:Die Nationalen Naturlandschaften (NNL) sind das Bündnis der deutschen Nationalparke, Wildnisgebiete, Naturparke und Biosphärenreservate. Gemeinsam mit den Menschen bewahren sie auf rund einem Drittel der Fläche Deutschlands faszinierende Natur, vermitteln Freude beim Erleben der Natur und gestalten die Zukunft mit Zuversicht nachhaltig. Träger der Dachmarke "Nationale Naturlandschaften" sind die Verbände Nationale Naturlandschaften e. V. und Verband Deutscher Naturparke e. 