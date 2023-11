NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Outperform" belassen. Die Italiener investierten erwartungsgemäß insgesamt weniger, aber mehr in Netzwerke, schrieb Analyst Fernando Garcia am Mittwochmorgen mit Blick auf die neue Mittelfristplanung./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2023 / 02:57 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2023 / 02:57 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0003128367

