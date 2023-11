Bei Ryanair läuft es operativ aktuell wieder richtig rund. Dementsprechend präsentieren sich die Anteile des irischen Billigfliegers nach wie vor in einer blendenden Verfassung. Doch es gibt einen großen Markt, in dem die Iren nicht so richtig vorankommen. Ryanair-CEO Eddie Wilson nennt im Interview mit der Frankfurter Rundschau die Gründe. So erklärte Wilson auf die Frage, ob die Zeit der Billigflüge vorbei sei: "In Deutschland auf jeden Fall. Der deutsche Markt wird künstlich beschränkt durch ...

