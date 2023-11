Innsbruck (ots) -Spitzenforscher:innen an der Unternehmerischen Hochschule® erhalten Preis der Landeshauptstadt Innsbruck für Forschung & InnovationZum siebten Mal vergibt die Stadt Innsbruck den "Preis der Landeshauptstadt Innsbruck für Forschung und Innovation am MCI". Dieses Jahr überzeugen Anita Onay vom Department Wirtschaftsingenieurwesen und Daniel Degischer vom Department Management & Recht mit ihren herausragenden Forschungsarbeiten. Die feierliche Übergabe des mit 5.000 Euro dotierten Preises erfolgte im historischen Bürgersaal durch die amtsführende Stadträtin Christine Oppitz-Plörer und MCI Rektor Andreas Altmann.Im Rahmen ihrer Dissertation zum Thema "Hierarchical Production Planning and Control from a Behavioral Operations Perspective Focusing on Lead Time Management" hat sich Anita Onay PhD mit der verhaltenstheoretischen Analyse der hierarchischen Produktionsplanung und -steuerung mit Fokus auf Durchlaufzeitmanagement auseinandergesetzt. Dr. Daniel Degischer hat sich in seiner Forschung zum Thema "Organizing for M&A Success: Acquisition Experience and its Contextual Dependencies" mit der Identifikation von kontextuellen Einflussfaktoren auf M&A Erfahrung und Erfolg befasst. Beide Forschungsarbeiten stoßen in der internationalen Wissenschaftscommunity auf große Resonanz.Seit 2017 wird der "Preis der Landeshauptstadt Innsbruck für Forschung und Innovation am MCI" verliehen und auf Basis der Beurteilung einer hochrangigen Jury vergeben. Der Vergabe des Preises beschließt der Stadtsenat der Wissenschafts-, Hochschul- und Landeshauptstadt Innsbruck.Mehr Informationen Klicken Sie hier (https://www.mci.edu/de/medien/news/5441-preis-landeshauptstadt-2023)Pressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527patricia.pichler@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Austria, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66904/5654984