Die PKW-Neuzulassungen in der Europäischen Union (EU) legten im Oktober um 14,6 Prozent zu. Novum dabei, erstmals haben rein elektrisch betriebene Fahrzeuge die mit Diesel betriebenen Motoren hinter sich gelassen. Mehr Details gibt es hier. Während der deutsche Automarkt eher schwächelt und auf gerade mal einen Zuwachs von 4,9 Prozent kommt, legen die Neuzulassungen in Frankreich, Italien und Spanien in einer Spanne von 18 bis 21,9 Prozent zu. Insbesondere Elektroautos erlebten einen Boom, so wurden ...

