DAX tritt auf der Stelle. SAP kratzt am Allzeithoch.

Unternehmen im Fokus

Fresenius Medical Care erhöhte den Ausblick für das Gesamtjahr. HelloFresh sackte gestern auf das Vor-Coronaniveau von Herbst 2019. Hugo Boss und Jungheinrich profitierten zu Handelsbeginn von positiven Analystenkommentaren. SAP kratzt am Allzeithoch. ThyssenKrupp verbuchte nach Abschreibungen auf die Stahlsparte einen Milliardenverlust. Gespräche über ein mögliches Joint Venture der Sparte mit dem Energieunternehmen EPH sowie die geplante Rückkehr in die Gewinnzone im laufenden Geschäftsjahr 2023/24 kamen bei den Investoren gut an.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.941/16.043/16.090/16.233 Punkte Unterstützungsmarken: 15.252/15.484/15.628/15.722/15.784/15.859 Punkte Der DAX® eröffnete mit einem Gap und pendelte sich in der ersten Handelsstunde zwischen 15.930 und 15.970 Punkte ein. Gelingt der signifikante Ausbruch über die Widerstandsmarke von 15.941 Punkte eröffnet sich weiteres Potenzial bis 16.043/16.090 Punkte. Unterstützung findet der Leitindex bei 15.859 Punkten. Rücksetzer unter 15.859 Punkte könnten eine kurzfristige Konsolidierung bis 15.784 oder gar 15.722 Punkte nach sich ziehen. Der kurzfristige Trend ist jedoch aufwärtsgerichtet. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 06.10.2023 -22.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 22.11.2018 - 21.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de