DJ Wachstumsfonds Deutschland erreicht Zielvolumen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der "Wachstumsfonds Deutschland" hat nach Angaben der Bundesregierung sein Zielvolumen von 1 Milliarde Euro erreicht. Damit sei ein zentraler Baustein des Zukunftsfonds der Bundesregierung verwirklicht worden, erklärten Finanzministerium, Wirtschaftsministerium und die bundeseigene Förderbank KfW in einer Mitteilung. Der Wachstumsfonds Deutschland gehöre zu den größten Venture-Capital-Dachfonds, die in Europa jemals aufgelegt worden seien, und speise sich mehrheitlich aus privaten Mitteln.

Zu den Investoren gehören laut den Angaben neben dem Bund und KfW Capital als Ankerinvestoren über 20 bedeutende institutionelle Investoren, darunter Versicherungen, Versorgungswerke, Stiftungen, Vermögensverwalter und große Family Offices, namentlich unter anderem die Allianz, Blackrock, Debeka, Generali Deutschland, Gothaer Versicherung, HUK-Coburg, die RAG-Stiftung, Signal Iduna, Stuttgarter Lebensversicherung, Tecta Invest und Württembergische Lebensversicherung. Gemeinsam mit anderen Investoren investiere der Wachstumsfonds in deutsche und internationale VC-Fonds mit Anlageschwerpunkt in Europa und Deutschland.

"Der Zugang zu dringend benötigtem Wachstumskapital wird so für Startups und innovative Technologieunternehmen deutlich verbessert, und der Innovationsstandort Europa und Deutschland gestärkt", betonten Bund und KfW. KfW Capital agiere bei dem Fonds sowohl als Anlagevermittler als auch als Anlageberater. Die Verwaltung erfolge durch die Universal Investment Gruppe. Der Fonds bestehe aus zwei parallelen Investmentvehikeln, die unterschiedlichen Risikopräferenzen der einzelnen Investorengruppen entgegenkämen. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) und seine Mitgliedsunternehmen hätten die Strukturierung des Fonds maßgeblich begleitet.

Lindner sieht Fonds als Musterbeispiel

"Der Wachstumsfonds Deutschland bietet Investorinnen und Investoren einen hervorragenden, breiten und diversifizierten Zugang zum europäischen und deutschen Wagniskapital", sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Er sei ein Musterbeispiel dafür, wie Staat und Unternehmen gemeinsam an einem Strang ziehen könnten, wie Kapital aus dem Privatsektor freigesetzt und wie Wachstum geschaffen werden könne. "Und zwar nicht durch staatliche Subventionen, sondern durch den Einsatz von privaten Investoren", hob er hervor.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erklärte, unter großer Beteiligung zahlreicher privater institutioneller Investoren sei das Zielvolumen von 1 Milliarde Euro in kurzer Zeit erreicht worden. Es spreche für die Stärke des deutschen Wirtschaftsstandortes, "dass der Wachstumsfonds Deutschland mit seinem innovativen Modell auch in einem schwierigeren makroökonomischen Umfeld dieses Ziel erreicht hat". Erste Investitionen seien bereits gestartet, sodass ein Teil des Kapitals bereits seine Wirkung im Venture-Capital Markt entfalte.

Der Investitionsschwerpunkt des Fonds liegt laut den Angaben auf deutschen und europäischen VC-Fonds mit einem Fokus auf Later Stage; der Sektorfokus liegt demnach auf Informations- und Kommunikationstechnologie, Life Science sowie Climate- and Food Tech. Wie üblich habe der Fonds bereits nach dem First Closing Mitte Dezember 2022 mit der Investmenttätigkeit begonnen und bis Mitte November 2023 bereits in 16 VC-Fonds mit einem Volumen von 265 Millionen Euro investiert.

November 22, 2023 04:44 ET (09:44 GMT)

