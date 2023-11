FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1800 (2230) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 2090 (2120) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS THE PEBBLE GROUP PRICE TARGET TO 150 (180) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VICTORIA PLC PRICE TARGET TO 600 (880) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VIDENDUM PRICE TARGET TO 500 (1055) PENCE - 'BUY' - BERENBERG REINITIATES DEVOLVER WITH 'BUY' - PRICE TARGET 31 PENCE - BERENBERG REINITIATES FRONTIER DEVELOPMENTS WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 210 PENCE - CITIGROUP CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6000 (6700) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES LONDON STOCK EXCHANGE TARGET TO 10600 (9700) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ITV PRICE TARGET TO 67 (74) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS GSK PRICE TARGET TO 1550 (1650) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES STARTS HOWDEN JOINERY GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 835 PENCE - JPMORGAN RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1250 (1100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS GLENCORE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 515 (610) PENCE - LIBERUM CUTS GLENCORE TO 'HOLD' - PRICE TARGET 515 PENCE - RBC CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 5300 (5500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS HICL INFRASTRUCTURE PRICE TARGET TO 175 (180) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS HSBC TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 775 (825) PENCE - UBS RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 150 (140) PENCE - 'BUY'



