Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -groundcover, eine Cloud-native Lösung, die mit eBPF die Beobachtbarkeit revolutioniert, ist stolz darauf, die Einführung seiner Observability-Plattform für Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)-Umgebungen anzukündigen, mit einer nativen Integration in die Amazon EKS-Konsole. Dieser wichtige Meilenstein ermöglicht es Unternehmen, die Amazon EKS nutzen, groundcover sofort auf ihren gemanagten Kubernetes-Clustern zu installieren, und zwar als Amazon EKS-Add-on, das von Amazon Web Services (AWS) verifiziert und verwaltet wird.groundcover's Amazon EKS Add-on arbeitet nahtlos mit Amazon EKS Clustern zusammen und vereinfacht den Prozess, um sicherzustellen, dass Cluster sicher und stabil sind, während gleichzeitig der manuelle Aufwand für Installation, Konfiguration und Updates reduziert wird. Damit erweitert groundcover seine unterstützten Cloud-Umgebungen und bringt seine Mission, Observability neu zu erfinden, weiter voran. Durch den Einsatz des proprietären eBPF-Sensors von groundcover ändern Unternehmen die Art und Weise, wie sie ihre Cloud-nativen Umgebungen überwachen, beseitigen die Kostenbarrieren und minimieren den Ressourcenverbrauch.Darüber hinaus ist groundcover jetzt auch im AWS Marketplace verfügbar (https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-azkwsa4l777ww?sr=0-2&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa), ein digitaler Katalog mit Tausenden von Softwareangeboten von unabhängigen Softwareanbietern, die das Finden, Testen, Kaufen und Bereitstellen von Software, die auf AWS ausgeführt werden kann, erleichtern. Dies ermöglicht Millionen von aktiven AWS-Benutzern die einfache Installation und Nutzung von groundcover direkt vom AWS Marketplace. Es bietet außerdem eine zusätzliche Bestätigung der Qualität und Stabilität der groundcover-Plattform, wobei die hohen Standards von AWS eingehalten werden.Mit zunehmender Skalierung der Anwendungen und wachsenden Abhängigkeiten wird die Gewinnung detaillierter Einblicke für eine effektive Fehlerbehebung unerlässlich. Kubernetes-Benutzer stehen vor der gewaltigen Aufgabe, Anwendungen zu instrumentieren, Metriken zu sammeln und aussagekräftige Protokolle zu erstellen, um Probleme aufzuspüren. Dies wird in modernen Microservices-Umgebungen, in denen zahlreiche kleine und verteilte, unabhängige Codeteile miteinander interagieren, zu einer noch größeren Herausforderung. Da die Nachfrage nach Kubernetes Observability weiter steigt, hat sich eBPF als transformative Technologie herauskristallisiert, welche die Überwachung von Anwendungen in Amazon EKS Clustern neu definiert. Mit seiner beispiellosen Leistung und nahtlosen Integration in den Linux-Kernel bietet groundcover eine umfassende Überwachung der Anwendungsleistung, ohne den bestehenden Anwendungscode zu beeinträchtigen.groundcover nutzt eBPF, um eine ganzheitliche Observability-Plattform zu schaffen, die sofortigen Mehrwert bietet, ohne Kompromisse bei Skalierung, Granularität oder Kosten einzugehen. Sein proprietärer eBPF-Sensor wurde nach dem Prinzip "Leistung zuerst" entwickelt und nutzt Kernel-Ressourcen, um eine kosteneffiziente Architektur für die Beobachtbarkeit von Amazon EKS zu schaffen. Durch die Erfassung all seiner Beobachtungsdaten mit eBPF entfällt für groundcover die Notwendigkeit von eingreifenden Codeänderungen und manueller Arbeit sowie die Notwendigkeit, mehrere externe Beauftragte einzusetzen. Dieser optimierte Ansatz verbessert nicht nur die Erfassung und Tiefe der Beobachtbarkeit, sondern eliminiert auch die unerwünschten Auswirkungen des Observability-Stacks auf den zeitkritischen Anwendungscode, da die gesamte Datenerfassung auf der Kernel-Ebene erfolgt, mit minimalem Leistungs-Overhead und ohne Konfiguration von Side-Cars oder Beauftragten.Das Ergebnis ist eine sofortige, supergranulare Sichtbarkeit dessen, was innerhalb eines Amazon EKS Kubernetes-Clusters geschieht, was einen kosteneffizienten Ansatz zur Beobachtbarkeit ermöglicht."groundcover ist stolz darauf, Amazon EKS-Benutzern mithilfe von eBPF verbesserte Einblicke in ihre Anwendungen und Infrastruktur zu ermöglichen", sagt Shahar Azulay, CEO und Mitbegründer von groundcover. "groundcover überwindet den Kompromiss zwischen Sichtbarkeit und Kosten und sorgt dafür, dass die Teams keine Kompromisse bei der Sichttiefe eingehen müssen, um ihr Budget zu schonen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, jetzt mit AWS an unserer Seite, Teams die Möglichkeit zu geben, das Beste aus ihrer Beobachtungsfähigkeit herauszuholen - und das zu einem Bruchteil der Kosten, die heute auf dem Markt anfallen."View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/groundcover-kundigt-unterstutzung-fur-amazon-eks-und-verfugbarkeit-in-aws-marketplace-an-301995743.htmlPressekontakt:Mira Marcus PR,groundcover mira@groundcover.com +1-713-305-6961Original-Content von: groundcover, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169697/5655034